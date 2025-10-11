Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов
05:00 11.10.2025
Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов
Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов - РИА Новости, 11.10.2025
Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением рассмотреть возможность введения на федеральном... РИА Новости, 11.10.2025
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
2025
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести стипендию для отцов-студентов

Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением рассмотреть возможность введения на федеральном уровне стипендии в размере МРОТ для отцов, получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование по очной форме обучения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность установления на федеральном уровне специальной стипендии для отцов, получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование по очной форме обучения, в случае рождения у них ребёнка. Размер такой стипендии предлагается установить в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), действующего на момент назначения выплаты", - сказано в документе.
Согласно инициативе, размер стипендии будет подлежать ежегодной индексации вместе с установлением величины федерального МРОТ, а выплата должна производиться ежемесячно на весь период обучения отца по очной форме, но не менее чем до достижения ребёнком возраста трёх лет.
"Реализация инициативы позволит создать условия для совмещения отцовства и получения образования. Молодые отцы, продолжая обучение, будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в жизни и воспитании ребёнка", - считает вице-спикер Госдумы.
Он отметил, что это шаг к повышению социальной ответственности и статуса отца.
"Инициатива будет способствовать укреплению института семьи, поощряя активную роль отца с момента рождения ребёнка, что полностью соответствует целям государственной демографической политики. Также мера снизит социальные и экономические барьеры, мешающие молодым семьям заводить детей в период получения профессионального образования. А обеспечение непрерывности образования молодых отцов позволит им успешно завершить обучение и стать высококвалифицированными специалистами", - добавил Чернышов.
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
