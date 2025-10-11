Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением рассмотреть возможность введения на федеральном уровне стипендии в размере МРОТ для отцов, получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование по очной форме обучения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю рассмотреть возможность установления на федеральном уровне специальной стипендии для отцов, получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование по очной форме обучения, в случае рождения у них ребёнка. Размер такой стипендии предлагается установить в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), действующего на момент назначения выплаты", - сказано в документе.

Согласно инициативе, размер стипендии будет подлежать ежегодной индексации вместе с установлением величины федерального МРОТ, а выплата должна производиться ежемесячно на весь период обучения отца по очной форме, но не менее чем до достижения ребёнком возраста трёх лет.

"Реализация инициативы позволит создать условия для совмещения отцовства и получения образования. Молодые отцы, продолжая обучение, будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в жизни и воспитании ребёнка", - считает вице-спикер Госдумы

Он отметил, что это шаг к повышению социальной ответственности и статуса отца.