Льготы для матерей-героинь могут расширить - РИА Новости, 11.10.2025
04:04 11.10.2025
Льготы для матерей-героинь могут расширить
Льготы для матерей-героинь могут расширить - РИА Новости, 11.10.2025
Льготы для матерей-героинь могут расширить
В России с 1 января 2026 года может вступить в силу закон, согласно которому женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут полностью освобождены от оплаты... РИА Новости, 11.10.2025
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Льготы для матерей-героинь могут расширить

Буцкая заявила, что льготы для матерей-героинь могут расширить в 2026 году

Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Беременная женщина . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года может вступить в силу закон, согласно которому женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут полностью освобождены от оплаты услуг ЖКХ и смогут получить бесплатный земельный участок, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Как отметила парламентарий, к матерям-героиням относятся те женщины, которые не только родили, но и воспитали 10 и более детей. Она подчеркнула, что учитываются как собственные дети, так и усыновленные. Кроме того, по ее словам, для получения звания "Мать-героиня" оценивается также, какими гражданами выросли ее дети. Буцкая добавила, что в настоящее время для матерей-героинь уже действует ряд льгот: получение скидки на услуги ЖКХ до 30% и выше, бесплатные лекарства и проезд в общественном транспорте, бесплатный отдых в санатории один раз в год, приоритетное право на получение земельных участков и на льготные кредиты с господдержкой. Также ее дети имеют приоритет при поступлении в детские сады.
Госдума приняла в I чтении проект о доплатах матерям-героиням
23 июля, 12:17
"Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы и ранее был принят в первом чтении. По мерам социальной поддержки матери-героини будут приравнены к Героями труда и Героям России. Данные изменения должны вступить в силу совсем скоро - 1 января 2026 года. После расширения соцподдержки такие мамы смогут претендовать на бесплатное обслуживание, например, в лечебно-профилактических учреждениях, на госпитализацию и лечение в стационарах. Они смогут получать рецептурные лекарства бесплатно, бесплатный отдых в санатории один раз в год. Но, кроме того, их могут полностью освободить от оплаты услуг ЖКХ. Также отдельные льготы будут касаться улучшения жилищных условий: они смогут получить бесплатный земельный участок и право на первоочередное предоставление стройматериалов", - сказала Буцкая.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", будет предоставлено право на получение бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Документом также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Предполагается, что женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, подчеркнула Буцкая.
Она добавила, что по данным Минтруда России, с 2022 года звание "Мать-героиня" получили уже около 120 женщин, а в 2025 году его планируют присвоить еще 18.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ третьего июля. Документом предусматривается, что назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом РФ на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Согласно проекту, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счет региональных бюджетов.
Пенсионерки со званием "Мать-героиня" будут получать ежемесячную надбавку
3 июля, 15:05
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
