Льготы для матерей-героинь могут расширить

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года может вступить в силу закон, согласно которому женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут полностью освобождены от оплаты услуг ЖКХ и смогут получить бесплатный земельный участок, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Как отметила парламентарий, к матерям-героиням относятся те женщины, которые не только родили, но и воспитали 10 и более детей. Она подчеркнула, что учитываются как собственные дети, так и усыновленные. Кроме того, по ее словам, для получения звания "Мать-героиня" оценивается также, какими гражданами выросли ее дети. Буцкая добавила, что в настоящее время для матерей-героинь уже действует ряд льгот: получение скидки на услуги ЖКХ до 30% и выше, бесплатные лекарства и проезд в общественном транспорте, бесплатный отдых в санатории один раз в год, приоритетное право на получение земельных участков и на льготные кредиты с господдержкой. Также ее дети имеют приоритет при поступлении в детские сады.

"Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы и ранее был принят в первом чтении. По мерам социальной поддержки матери-героини будут приравнены к Героями труда и Героям России . Данные изменения должны вступить в силу совсем скоро - 1 января 2026 года. После расширения соцподдержки такие мамы смогут претендовать на бесплатное обслуживание, например, в лечебно-профилактических учреждениях, на госпитализацию и лечение в стационарах. Они смогут получать рецептурные лекарства бесплатно, бесплатный отдых в санатории один раз в год. Но, кроме того, их могут полностью освободить от оплаты услуг ЖКХ. Также отдельные льготы будут касаться улучшения жилищных условий: они смогут получить бесплатный земельный участок и право на первоочередное предоставление стройматериалов", - сказала Буцкая.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", будет предоставлено право на получение бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Документом также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Предполагается, что женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, подчеркнула Буцкая.

Она добавила, что по данным Минтруда России, с 2022 года звание "Мать-героиня" получили уже около 120 женщин, а в 2025 году его планируют присвоить еще 18.