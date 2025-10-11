Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"
11.10.2025
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности" - РИА Новости, 11.10.2025
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением создать единую социальную "Карту РИА Новости, 11.10.2025
общество, госдума рф, семья
Общество, Госдума РФ, Семья
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"

Депутаты СРЗП предложили создать социальную "Карту многодетности"

Посетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Посетители на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением создать единую социальную "Карту многодетности" с расширенным кешбэком и скидками для многодетных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
7 июня, 01:57
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
7 июня, 01:57
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы "Карта многодетности" с расширенным кешбэком", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что отличительной особенностью этой карты должно стать её распространение на сетевой ритейл, а также на широкий спектр образовательных и юридических услуг.
Он отметил, что существующие меры социальной поддержки обычно предоставляются на основе заявления родителей, а это мешает созданию комплексной системы повышения уровня жизни многодетных семей. Действующие льготные программы, по словам политика, не предусматривают оперативного, простого и универсального механизма предоставления скидок многодетным в момент приобретения товаров и услуг.
"Партия "Справедливая Россия" предлагает создать такой механизм. Предлагаем сделать так, чтобы владельцы карты смогли получать скидку до 50% прямо в момент оплаты, и чтоб государство потом компенсировало эти средства поставщику услуг из федерального бюджета", – рассказал Миронов.
В Госдуму внесут проект о гибком графике работы для многодетных родителей
7 июля, 04:14
В Госдуму внесут проект о гибком графике работы для многодетных родителей
7 июля, 04:14
Кроме того, лидер партии считает, что в программе "Карта многодетности" должно участвовать как можно большее различных компаний, а стимулировать их нужно за счёт предоставления налоговых льгот, например, снизив НДС или налог на прибыль на сумму предоставленной скидки.
"Такая социальная помощь станет стимулом для малого и среднего предпринимательства, который работает в сфере образовательных, туристических и юридических услуг. Это перенаправит платёжеспособный спрос туда, где он действительно улучшает качество жизни. Многодетные семьи — опора нации. Им нужна не формальная поддержка, а реальная возможность развивать своих детей без постоянного стресса из-за нехватки денег", - сказала Лантратова РИА Новости.
В Госдуму внесли проект о защите имущества многодетных семей от взыскания
9 октября, 19:00
В Госдуму внесли проект о защите имущества многодетных семей от взыскания
9 октября, 19:00
 
