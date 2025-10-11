https://ria.ru/20251011/gorlovka-2047715724.html
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 11.10.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя Горловки в ДНР пострадали при атаках украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T18:08:00+03:00
2025-10-11T18:08:00+03:00
2025-10-11T21:29:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
горловка
донецкая народная республика
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
