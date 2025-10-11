Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
18:08 11.10.2025 (обновлено: 21:29 11.10.2025)
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя Горловки в ДНР пострадали при атаках украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
© Фото : Приходько РИК / TelegramУкраинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Четыре мирных жителя Горловки в ДНР пострадали при атаках украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки", — написал он.
Мэр города ранее сообщал, что украинский дрон атаковал автобус в Горловке. Тяжелые ранения получил хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают мирные населенные пункты в Донбассе.
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
