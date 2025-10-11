Рейтинг@Mail.ru
Гладков предупредил о веерных отключениях электроэнергии после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 11.10.2025 (обновлено: 20:03 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/gladkov-2047724569.html
Гладков предупредил о веерных отключениях электроэнергии после обстрела ВСУ
Гладков предупредил о веерных отключениях электроэнергии после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
Гладков предупредил о веерных отключениях электроэнергии после обстрела ВСУ
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T19:57:00+03:00
2025-10-11T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858593_0:498:2000:1623_1920x0_80_0_0_f296b75008fbddc5dddaf625f6a1d851.jpg
https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047702570.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858593_0:310:2000:1810_1920x0_80_0_0_c6c217cf6793c4b46f7e0c2253b716a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков предупредил о веерных отключениях электроэнергии после обстрела ВСУ

Гладков предупредил жителей Белгородской области о веерных отключениях энергии

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ.
"Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Ранее в субботу вечером Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2025
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала