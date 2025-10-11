Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 11.10.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 84 беспилотниками 8 районов Белгородской области, шесть мирных жителей пострадали, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.10.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 84 беспилотниками 8 районов Белгородской области, шесть мирных жителей пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 10 октября. Атакам подверглись 32 населенных пункта, было выпущено 15 снарядов, также 40 беспилотников сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены 11 частных домовладений, коммерческий объект, техническое помещение и 19 транспортных средств.
22 июня 2022, 17:18
Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бочковка, Вергилевка и Отрадное атакованы по одному беспилотнику, 2 из которых подавлены. В селе Отрадное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин… В Борисовском районе село Зозули подверглось атаке одного FPV-дрона. Последствий нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе совершены удары 16 беспилотников, в Волоконовском районе нанесены удары 5 беспилотников. По данным губернатора, в Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и произведены атаки 14 дронов, семейная пара обратилась за медпомощью, лечение будут продолжать амбулаторно. В Краснояружском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 19 БПЛА, уточнил глава региона.
Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 2 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Поповка совершены атаки 23 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены. В селе Максимовка в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадала женщина. Лечение продолжает амбулаторно. Транспортное средство уничтожено огнём. В селе Мешковое при детонации дрона мужчина получил баротравму", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
