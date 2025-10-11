Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

Он добавил, что в Валуйском округе совершены удары 16 беспилотников, в Волоконовском районе нанесены удары 5 беспилотников. По данным губернатора, в Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и произведены атаки 14 дронов, семейная пара обратилась за медпомощью, лечение будут продолжать амбулаторно. В Краснояружском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 19 БПЛА, уточнил глава региона.