В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве "Северного потока" являются посягательством на энергетический суверенитет Германии, а нежелание польских властей выдавать подозреваемого в теракте вызывает вопросы о возможной причастности Польши к произошедшему.