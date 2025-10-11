Рейтинг@Mail.ru
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ
11.10.2025
18:23 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/germaniya-2047717274.html
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ
Палестинца, который стал прославлять движение ХАМАС сразу после получения немецкого паспорта, лишат гражданства ФРГ, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 11.10.2025
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ

Bild: прославлявшего ХАМАС палестинца лишат немецкого гражданства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Палестинца, который стал прославлять движение ХАМАС сразу после получения немецкого паспорта, лишат гражданства ФРГ, сообщил таблоид Bild.
"Палестинец Абдалла приезжает в Германию младенцем и, будучи взрослым, подаёт заявление на натурализацию. 25 сентября заявление одобряют, и Абдалла получает немецкий паспорт, с гордостью публикуя его в Instagram*. Всего через день он там же отдаёт дань уважения боевикам ХАМАС", - пишет таблоид.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании
Вчера, 05:27
Сначала в своем аккаунте, который впоследствии был удален, мужчина разместил видео немецкого паспорта на фоне герба земли Берлин в сопровождении арабской музыки. Всего через сутки он опубликовал фотографию двух бойцов ХАМАС с палестинским флагом и подписью "Герои Палестины".
Кроме того, по информации Bild, Абдалла участвовал в нескольких антиизраильских демонстрациях после 7 октября 2023 года.
Перед натурализацией в соответствии законом о гражданстве сотрудники ведомства по охране конституции тщательно проверяют среди прочего наличие у заявителя судимости, а также его приверженность принципам свободного демократического строя и защиты еврейской жизни. В ответ на запрос издания в берлинском ведомстве по делам миграции пояснили, что в данном конкретном случае на момент натурализации у них не было оснований отказывать Абдалле. Однако представитель ведомства заявил, что "упомянутые заявления в социальных сетях противоречат приобретению прав гражданства".
Как стало известно Bild из источников в органах безопасности, личность палестинца установлена. В среду он получил письмо, в котором сообщалось об аннулировании его натурализации из-за публикаций, прославляющих терроризм. По данным таблоида, у него есть четыре недели, чтобы высказать свою позицию вместе с адвокатом.
По данным источников в органах безопасности, натурализация Абдаллы может быть аннулирована из-за его ложного заявления о приверженности борьбе с антисемитизмом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства
8 октября, 21:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
