https://ria.ru/20251011/germaniya-2047717274.html
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ
Палестинца, который стал прославлять движение ХАМАС сразу после получения немецкого паспорта, лишат гражданства ФРГ, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T18:23:00+03:00
2025-10-11T18:23:00+03:00
2025-10-11T18:23:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20251011/hamas-2047658387.html
https://ria.ru/20251008/germanija-2047154321.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), хамас
В мире, Германия, Берлин (город), ХАМАС
Палестинца лишат немецкого гражданства за прославление ХАМАС, сообщили СМИ
Bild: прославлявшего ХАМАС палестинца лишат немецкого гражданства
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Палестинца, который стал прославлять движение ХАМАС сразу после получения немецкого паспорта, лишат гражданства ФРГ, сообщил таблоид Bild
.
"Палестинец Абдалла приезжает в Германию
младенцем и, будучи взрослым, подаёт заявление на натурализацию. 25 сентября заявление одобряют, и Абдалла получает немецкий паспорт, с гордостью публикуя его в Instagram*. Всего через день он там же отдаёт дань уважения боевикам ХАМАС
", - пишет таблоид.
Сначала в своем аккаунте, который впоследствии был удален, мужчина разместил видео немецкого паспорта на фоне герба земли Берлин
в сопровождении арабской музыки. Всего через сутки он опубликовал фотографию двух бойцов ХАМАС с палестинским флагом и подписью "Герои Палестины".
Кроме того, по информации Bild
, Абдалла участвовал в нескольких антиизраильских демонстрациях после 7 октября 2023 года.
Перед натурализацией в соответствии законом о гражданстве сотрудники ведомства по охране конституции тщательно проверяют среди прочего наличие у заявителя судимости, а также его приверженность принципам свободного демократического строя и защиты еврейской жизни. В ответ на запрос издания в берлинском ведомстве по делам миграции пояснили, что в данном конкретном случае на момент натурализации у них не было оснований отказывать Абдалле. Однако представитель ведомства заявил, что "упомянутые заявления в социальных сетях противоречат приобретению прав гражданства".
Как стало известно Bild из источников в органах безопасности, личность палестинца установлена. В среду он получил письмо, в котором сообщалось об аннулировании его натурализации из-за публикаций, прославляющих терроризм. По данным таблоида, у него есть четыре недели, чтобы высказать свою позицию вместе с адвокатом.
По данным источников в органах безопасности, натурализация Абдаллы может быть аннулирована из-за его ложного заявления о приверженности борьбе с антисемитизмом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская