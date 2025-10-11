https://ria.ru/20251011/germanija-2047734508.html
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в немецком городе Гиссен, сообщила телерадиокомпания Hessischer Rundfunk (HR) со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.10.2025
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в немецком городе Гиссен, сообщила телерадиокомпания Hessischer Rundfunk
(HR) со ссылкой на полицию.
Ранее газета Bild со ссылкой на полицию сообщила, что неизвестный открыл огонь в в букмекерской конторе. Минимум три человека пострадали в результате стрельбы, погибших нет.
"Около 20.00 (21.00 мск) полиция сообщила, что один человек был задержан", - сообщает HR.
Информации о мотивах стрелявшего пока нет. Трое пострадавших госпитализированы.