В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе
22:14 11.10.2025
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе

Автомобиль полиции в Германии
Автомобиль полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в немецком городе Гиссен, сообщила телерадиокомпания Hessischer Rundfunk (HR) со ссылкой на полицию.
Ранее газета Bild со ссылкой на полицию сообщила, что неизвестный открыл огонь в в букмекерской конторе. Минимум три человека пострадали в результате стрельбы, погибших нет.
"Около 20.00 (21.00 мск) полиция сообщила, что один человек был задержан", - сообщает HR.
Информации о мотивах стрелявшего пока нет. Трое пострадавших госпитализированы.
