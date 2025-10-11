Германия близка к соглашению с Афганистаном о репатриации граждан

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Германия близка к заключению соглашения с властями Афганистана о репатриации афганских граждан из ФРГ регулярными рейсами, сообщил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

Ранее официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ Соня Кок сообщила, что правительство Афганистана , возглавляемое движением " Талибан ", дало принципиальное согласие на репатриацию своих граждан из Германии

По словам Добриндта , Германия хочет производить репатриацию афганских граждан на регулярной основе, не только чартерными, но и регулярными рейсами, с этой целью ведутся технические переговоры с афганскими властями.

"И переговоры находятся в продвинутой стадии, поэтому мы можем ожидать, что очень скоро у нас будет договоренность о том, что мы сможем осуществлять репатриацию в Афганистан и регулярными рейсами", - сказал глава МВД ФРГ в подкасте портала Pioneer

Добриндт заявил, что "сделает все, чтобы это сработало" и добавил, что хотел бы "попробовать то же самое с Сирией".

Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.