Рейтинг@Mail.ru
Германия близка к соглашению с Афганистаном о репатриации граждан - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/germanija-2047731292.html
Германия близка к соглашению с Афганистаном о репатриации граждан
Германия близка к соглашению с Афганистаном о репатриации граждан - РИА Новости, 11.10.2025
Германия близка к соглашению с Афганистаном о репатриации граждан
Германия близка к заключению соглашения с властями Афганистана о репатриации афганских граждан из ФРГ регулярными рейсами, сообщил министр внутренних дел... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T21:38:00+03:00
2025-10-11T21:38:00+03:00
в мире
германия
афганистан
александр добриндт
талибан
pioneer
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20251008/germanija-2047154321.html
германия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, афганистан, александр добриндт, талибан, pioneer
В мире, Германия, Афганистан, Александр Добриндт, Талибан, Pioneer
Германия близка к соглашению с Афганистаном о репатриации граждан

Германия близка к соглашению о репатриации афганских граждан

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Германия близка к заключению соглашения с властями Афганистана о репатриации афганских граждан из ФРГ регулярными рейсами, сообщил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
Ранее официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ Соня Кок сообщила, что правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан", дало принципиальное согласие на репатриацию своих граждан из Германии.
По словам Добриндта, Германия хочет производить репатриацию афганских граждан на регулярной основе, не только чартерными, но и регулярными рейсами, с этой целью ведутся технические переговоры с афганскими властями.
"И переговоры находятся в продвинутой стадии, поэтому мы можем ожидать, что очень скоро у нас будет договоренность о том, что мы сможем осуществлять репатриацию в Афганистан и регулярными рейсами", - сказал глава МВД ФРГ в подкасте портала Pioneer.
Добриндт заявил, что "сделает все, чтобы это сработало" и добавил, что хотел бы "попробовать то же самое с Сирией".
Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году ФРГ организовала лишь два депортационных рейса, осенью 2024 года и летом 2025 года. При этом немецкая полиция зарегистрировала 108 409 тяжких преступлений, в которых подозреваются афганцы, сообщали немецкие СМИ. По состоянию на конец 2024 года в стране проживали около 461 тысячи выходцев из Афганистана, из них почти 350 тысяч претендовали на получение статуса беженцев.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства
8 октября, 21:27
 
В миреГерманияАфганистанАлександр ДобриндтТалибанPioneer
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала