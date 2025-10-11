Германия близка к соглашению с Афганистаном о репатриации граждан

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Германия близка к заключению соглашения с властями Афганистана о репатриации афганских граждан из ФРГ регулярными рейсами, сообщил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
Ранее официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ Соня Кок сообщила, что правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан", дало принципиальное согласие на репатриацию своих граждан из Германии.
По словам Добриндта, Германия хочет производить репатриацию афганских граждан на регулярной основе, не только чартерными, но и регулярными рейсами, с этой целью ведутся технические переговоры с афганскими властями.
"И переговоры находятся в продвинутой стадии, поэтому мы можем ожидать, что очень скоро у нас будет договоренность о том, что мы сможем осуществлять репатриацию в Афганистан и регулярными рейсами", - сказал глава МВД ФРГ в подкасте портала Pioneer.
Добриндт заявил, что "сделает все, чтобы это сработало" и добавил, что хотел бы "попробовать то же самое с Сирией".
Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году ФРГ организовала лишь два депортационных рейса, осенью 2024 года и летом 2025 года. При этом немецкая полиция зарегистрировала 108 409 тяжких преступлений, в которых подозреваются афганцы, сообщали немецкие СМИ. По состоянию на конец 2024 года в стране проживали около 461 тысячи выходцев из Афганистана, из них почти 350 тысяч претендовали на получение статуса беженцев.
