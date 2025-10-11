Рейтинг@Mail.ru
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/germanija-2047713643.html
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности - РИА Новости, 11.10.2025
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
Бездоказательные обвинения в адрес России в связи с появлением беспилотников в немецком воздушном пространстве лишь обостряют ситуацию и подвергают ФРГ... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T17:43:00+03:00
2025-10-11T17:43:00+03:00
в мире
германия
россия
дания
тино крупалла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
https://ria.ru/20251008/germanija-2047154321.html
https://ria.ru/20251008/germaniya-2046977488.html
германия
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, дания, тино крупалла
В мире, Германия, Россия, Дания, Тино Крупалла
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности

Крупалла: бездоказательные обвинения России подвергают Германию опасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бездоказательные обвинения в адрес России в связи с появлением беспилотников в немецком воздушном пространстве лишь обостряют ситуацию и подвергают ФРГ опасности, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Министр внутренних дел Германии (Александр) Добриндт верит в российские беспилотники в небе Германии. В отличие от тех, кто верит в НЛО, он даже не может предоставить записи этих наблюдений. Если он добьется своего, полиции ФРГ будет разрешено сбивать невидимые беспилотники. Даже бундесвер будет должен приводиться в боевую готовность против неопознанных летающих объектов", - заявил Крупалла в видеообращении, размещенном в соцсети X.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Германии отменили ускоренную процедуру получения гражданства
8 октября, 21:27
Он отметил, что воздушное пространство Германии должно быть безопасным, а для этого нужна проясняющая информация и способность оценивать ситуацию.
"Тот, кто, как канцлер (Фридрих) Мерц без каких-либо доказательств обвиняет Россию, только обостряет ситуацию и подвергает Германию опасности", - добавил Крупалла.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
8 октября, 06:48
 
В миреГерманияРоссияДанияТино Крупалла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала