В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бездоказательные обвинения в адрес России в связи с появлением беспилотников в немецком воздушном пространстве лишь обостряют ситуацию и подвергают ФРГ опасности, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

Он отметил, что воздушное пространство Германии должно быть безопасным, а для этого нужна проясняющая информация и способность оценивать ситуацию.