В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бездоказательные обвинения в адрес России в связи с появлением беспилотников в немецком воздушном пространстве лишь обостряют ситуацию и подвергают ФРГ опасности, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Министр внутренних дел Германии (Александр) Добриндт верит в российские беспилотники в небе Германии. В отличие от тех, кто верит в НЛО, он даже не может предоставить записи этих наблюдений. Если он добьется своего, полиции ФРГ будет разрешено сбивать невидимые беспилотники. Даже бундесвер будет должен приводиться в боевую готовность против неопознанных летающих объектов", - заявил Крупалла в видеообращении, размещенном в соцсети X.
Он отметил, что воздушное пространство Германии должно быть безопасным, а для этого нужна проясняющая информация и способность оценивать ситуацию.
"Тот, кто, как канцлер (Фридрих) Мерц без каких-либо доказательств обвиняет Россию, только обостряет ситуацию и подвергает Германию опасности", - добавил Крупалла.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
