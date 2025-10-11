Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о повышении пенсии некоторым категориям граждан в ноябре
09:24 11.10.2025 (обновлено: 10:01 11.10.2025)
В ГД рассказали о повышении пенсии некоторым категориям граждан в ноябре
В ГД рассказали о повышении пенсии некоторым категориям граждан в ноябре - РИА Новости, 11.10.2025
В ГД рассказали о повышении пенсии некоторым категориям граждан в ноябре
В ноябре некоторым категориям россиян повысят пенсии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. РИА Новости, 11.10.2025
россия, госдума рф, единая россия, алексей говырин, общество, пенсия
Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Алексей Говырин, Общество, Пенсия
В ГД рассказали о повышении пенсии некоторым категориям граждан в ноябре

Некоторым категориям россиян повысят пенсии в ноябре. Подробности

МОСКВА, 11 лет — РИА Новости. В ноябре некоторым категориям россиян повысят пенсии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"С ноября Социальный фонд России проводит плановый перерасчет пенсионных выплат. Корректировка коснется нескольких категорий граждан: пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли", — сказал он.
Информационный стенд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года
6 октября, 14:09

Размер выплат изменят автоматически, на основании данных, имеющихся в СФР, без необходимости личных обращений. Это исключает задержки и ошибки при начислении.

Говырин рассказал, как изменятся пенсии:
  • главное увеличение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста, фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля в месяц;
  • для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера;
  • при проживании в северных регионах итоговая сумма вырастет с учетом районных коэффициентов, ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч;
  • членам летных экипажей и шахтерам повысят выплаты на 2-5%, средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей.
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах
3 октября, 00:39
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах
3 октября, 00:39
Депутат пояснил, что доплата для последней категории зависит от продолжительности льготного стажа и сложности условий труда. Он добавил, что федеральная социальная доплата положена пенсионерам, которые получают меньше прожиточного минимума — 15 250 рублей.
Размер пенсии с учетом всех надбавок и доплат можно уточнить через личный кабинет на портале "Госуслуг" или на сайте Социального фонда.
Также пожилым людям, за которыми оформлен уход, ежемесячно добавляют к страховой пенсии 1 314 рублей, а к государственной — 1 377.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
7 октября, 04:11
 
Россия Госдума РФ Единая Россия Алексей Говырин Общество Пенсия
 
 
