В ГД рассказали о повышении пенсии некоторым категориям граждан в ноябре

МОСКВА, 11 лет — РИА Новости. В ноябре некоторым категориям россиян повысят пенсии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

"С ноября Социальный фонд России проводит плановый перерасчет пенсионных выплат. Корректировка коснется нескольких категорий граждан: пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли", — сказал он.

Размер выплат изменят автоматически, на основании данных, имеющихся в СФР, без необходимости личных обращений. Это исключает задержки и ошибки при начислении.

главное увеличение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста, фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля в месяц;

главное увеличение коснется тех, кто достиг 80-летнего возраста, фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля в месяц; для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера;

для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера; при проживании в северных регионах итоговая сумма вырастет с учетом районных коэффициентов, ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч;

при проживании в северных регионах итоговая сумма вырастет с учетом районных коэффициентов, ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч; членам летных экипажей и шахтерам повысят выплаты на 2-5%, средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей.

Депутат пояснил, что доплата для последней категории зависит от продолжительности льготного стажа и сложности условий труда. Он добавил, что федеральная социальная доплата положена пенсионерам, которые получают меньше прожиточного минимума — 15 250 рублей.

Размер пенсии с учетом всех надбавок и доплат можно уточнить через личный кабинет на портале "Госуслуг" или на сайте Социального фонда.