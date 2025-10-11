Политолог оценил силы США, которые будут направлены в Газу

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Группы из 200 американских военных, которые будут направлены Соединенными Штатами для контроля за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, недостаточно для полноценной миротворческой миссии, которая потребует гораздо большего количества участников, выразил мнение в беседе с РИА Новости почетный профессор политологии университета штата Огайо Джон Мюллер.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона в пятницу сообщил, что американские военные начали прибывать в Израиль в рамках создания гражданско-военного координационного центра, который займется наблюдением за реализацией договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. По данным источника, в государстве разместят около 200 военнослужащих США

"Как и многие, я с осторожным оптимизмом смотрю на ситуацию в Газе. Однако впереди еще долгий путь. Американский контингент из 200 военнослужащих, вероятно, будет в основном использоваться для административных задач, координации и напоминания местным жителям, что у США есть интересы (в этом регионе - ред.). Полноценные миротворческие силы должны быть гораздо крупнее и прибыть из других стран", - сказал агентству Мюллер.

Эксперт также отметил, что арабские государства, по его мнению, действительно заинтересованы в решении палестинского вопроса.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы палестинское движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.