18:44 11.10.2025
Политолог оценил силы США, которые будут направлены в Газу
Политолог оценил силы США, которые будут направлены в Газу
в мире
сша
израиль
дональд трамп
хамас
министерство обороны сша
сектор газа
в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас, министерство обороны сша, сектор газа
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Министерство обороны США, Сектор Газа
Политолог оценил силы США, которые будут направлены в Газу

Мюллер: сил США недостаточно для миротворческой миссии в секторе Газа

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Группы из 200 американских военных, которые будут направлены Соединенными Штатами для контроля за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, недостаточно для полноценной миротворческой миссии, которая потребует гораздо большего количества участников, выразил мнение в беседе с РИА Новости почетный профессор политологии университета штата Огайо Джон Мюллер.
Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона в пятницу сообщил, что американские военные начали прибывать в Израиль в рамках создания гражданско-военного координационного центра, который займется наблюдением за реализацией договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. По данным источника, в государстве разместят около 200 военнослужащих США.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ООН призвали не допустить попыток помешать плану Трампа по Газе
9 октября, 22:00
"Как и многие, я с осторожным оптимизмом смотрю на ситуацию в Газе. Однако впереди еще долгий путь. Американский контингент из 200 военнослужащих, вероятно, будет в основном использоваться для административных задач, координации и напоминания местным жителям, что у США есть интересы (в этом регионе - ред.). Полноценные миротворческие силы должны быть гораздо крупнее и прибыть из других стран", - сказал агентству Мюллер.
Эксперт также отметил, что арабские государства, по его мнению, действительно заинтересованы в решении палестинского вопроса.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы палестинское движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе
9 октября, 22:12
 
В мире США Израиль Дональд Трамп ХАМАС Министерство обороны США Сектор Газа
 
 
