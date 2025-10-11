Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о сложностях формирования нового правительства в Газе - РИА Новости, 11.10.2025
07:36 11.10.2025
Эксперт рассказал о сложностях формирования нового правительства в Газе
Эксперт рассказал о сложностях формирования нового правительства в Газе
в мире, израиль, сша, ирак, дональд трамп, тони блэр, хамас, оон, рудн
Эксперт рассказал о сложностях формирования нового правительства в Газе

Гасанов: разрушение Газы осложняет формирование нового правительства

© AP Photo / Hatem Moussa
© AP Photo / Hatem Moussa
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Разрушенное состояние сектора Газа осложняет формирование нового правительства в полуэксклаве, непонятно, как будет работать западная администрация в таких условиях, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Палестинцы празднуют соглашении о прекращении огня в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Газу вернулись около 250 тысяч перемещенных лиц
Вчера, 23:03
"Весь процесс (формирования нового правительства - ред.) очень усложняется тем, что Газа вся разрушена, и формировать там дееспособные правящие структуры очень сложно. Вот ХАМАС (палестинское движение - ред.) как бы приспособился под военные действия, а вот как будет функционировать гражданская администрация (представленная Западом - ред.), пока сложно сказать", - сказал РИА Новости Гасанов.
Он упомянул и тот факт, что неизвестно как примет народ Газы западное правительство, например, во главе с Тони Блэром и будет ли оно считаться легитимным среди жителей региона.
"Мы такие правительства видели пруд пруди - начиная от Ирака и заканчивая Афганистаном и Ливией... В Газе могут произойти такие непредсказуемые поворотные моменты - и вместо ХАМАС к власти может прийти более радикальная структура", - заключил эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп планирует провести саммит по сектору Газа
Вчера, 20:08
Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66288 человек, включая 18430 детей. Большинство убитых – мирные жители. По данным ВОЗ, более 400 человек умерли от голода в Газе с начала года, более 100 из них - дети.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
ХАМАС - палестинское религиозно-политическое движение и политическая партия, которое является правящей в секторе Газа с 2007 года. На русский язык аббревиатура переводится как "Исламское движение сопротивления".
Палестинцы идут по улице Рашид, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Дорога к разрушенным городам Газы заполнена тысячами палестинцев
Вчера, 16:33
 
В миреИзраильСШАИракДональд ТрампТони БлэрХАМАСООНРУДН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
