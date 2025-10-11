Эксперт рассказал о сложностях формирования нового правительства в Газе

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Разрушенное состояние сектора Газа осложняет формирование нового правительства в полуэксклаве, непонятно, как будет работать западная администрация в таких условиях, заявил РИА Новости доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.

"Весь процесс (формирования нового правительства - ред.) очень усложняется тем, что Газа вся разрушена, и формировать там дееспособные правящие структуры очень сложно. Вот ХАМАС (палестинское движение - ред.) как бы приспособился под военные действия, а вот как будет функционировать гражданская администрация (представленная Западом - ред.), пока сложно сказать", - сказал РИА Новости Гасанов.

Он упомянул и тот факт, что неизвестно как примет народ Газы западное правительство, например, во главе с Тони Блэром и будет ли оно считаться легитимным среди жителей региона.

"Мы такие правительства видели пруд пруди - начиная от Ирака и заканчивая Афганистаном Ливией ... В Газе могут произойти такие непредсказуемые поворотные моменты - и вместо ХАМАС к власти может прийти более радикальная структура", - заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала военных действий Израиля в секторе Газа были убиты 66288 человек, включая 18430 детей. Большинство убитых – мирные жители. По данным ВОЗ , более 400 человек умерли от голода в Газе с начала года, более 100 из них - дети.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.