После ада: что будет, когда перестанет литься кровь

В Газе наступает мир — медленно, но неотвратимо. Кровь еще льется, но правительство Нетаньяху одобрило соглашение с ХАМАС, и израильская армия начала отходить из некоторых районов сектора. В ближайшие два-три дня должны быть освобождены оставшиеся в живых израильские заложники, переданы тела погибших пленных и выпущены из тюрем тысячи палестинцев, включая всех женщин и детей. В сектор начнет поступать гуманитарная помощь, и его многострадальные жители впервые за два года смогут перевести дух. Израильская армия все еще будет контролировать больше половины сектора, а дальнейший ее вывод — дело не такого близкого и непредсказуемого будущего. Тем не менее бойня остановлена: геноцид, которым возмущался практически весь мир, прекращен. И Дональд Трамп может гордиться своим успехом, не обращая внимания на то, что практически все понимают, что главная причина прекращения ада — не миролюбие Нетаньяху и не настойчивость американского президента, а тот тупик, в который загнал сам себя Израиль.

Что будет дальше? Будет ли мирный план Трампа реализовываться и дальше — или все сорвется после освобождения заложников и частичного отвода израильских войск? Вероятность того, что Нетаньяху захочет просто воспользоваться первой частью плана — вернет домой израильских заложников, а потом возобновит "операцию против ХАМАС ", то есть планомерное уничтожение Газы, — есть, и она ненулевая. Однако, скорее всего, израильский премьер все-таки не решится придумать повод, ложно обвинив ХАМАС в срыве сделки, для возобновления военной операции: выиграть он все равно ничего не сможет, а вот потери будут велики.

Во-первых, это станет откровенным оскорблением Трампа — тем более после того, какие почести будут ему оказаны в ходе предстоящего (и приуроченного к освобождению заложников) визита в Израиль . Трамп больше всего не любит, когда его пытаются использовать, тем более когда это делают так откровенно и цинично. Весной Нетаньяху уже нарушил перемирие, которое было объявлено накануне вступления Трампа в должность. Второго раза — тем более после такой серьезной и распиаренной "мирной сделки" — президент США ему не простит. А поссориться с Трампом Нетаньяху просто не может себе позволить: США, в отличие от всех других стран мира, являются для Израиля не только совершенно особенным "партнером", но и, говоря прямо, единственной опорой самого его существования. И при желании они действительно могут принудить Израиль к миру. Другое дело, что это желание сильно ограничено абсолютно произраильским настроем большей части американского истеблишмента. Однако после двух лет геноцида и пустившегося во все тяжкие Нетаньяху даже США уже нелегко нести столь большие издержки безусловной поддержки Израиля. Так что в случае нарушения сделки Трамп может захотеть просто убрать самого Нетаньяху — раз уж иначе не получается привести Израиль в чувство.

Поэтому израильское руководство будет вынуждено выполнять план Трампа — естественно, трактуя его так, как ему это выгодно. То есть всячески затягивая сроки вывода, мешая участию палестинцев в управлении, дискредитируя формируемую международную временную администрацию. Через год, а в случае развала коалиции и раньше, в Израиле выборы — и Нетаньяху хочет выйти на них в образе победителя и друга Трампа. Проиграв выборы, он рискует оказаться в тюрьме (или эмиграции, чтобы избежать ее), так что ставки для него максимально высоки.

Но возможна ли эскалация на других направлениях — например, иранском? Да, Тель-Авив продолжает нагнетать, теперь уже пугая американцев иранскими межконтинентальными ракетами с ядерной боеголовкой, — неважно, что ни таких ракет, ни ядерного оружия у Тегерана нет. Израильский премьер хочет спровоцировать новую войну с Ираном — на этот раз уже полноценно американскую, — но практически наверняка не преуспеет в этом. Трамп уже сделал немыслимое: нанес удары по иранским ядерным объектам. Причем сделал это во многом ради того, чтобы остановить израильско-иранскую ракетную войну, ход которой постепенно становился все более болезненным для еврейского государства. На новую войну — причем просто ради повышения рейтингов Нетаньяху — Трамп не пойдет. На Ближнем Востоке и так складывается все более сложная конфигурация сил, и не в интересах американцев подливать керосина в тлеющий костер.

Два года Газы закрыли возможность примирения Израиля с саудитами, а это было главной целью прошлого плана Трампа, "Соглашений Авраама" 2019 года. Кроме того, израильское вторжение в Ливан Сирию , удар по Катару напомнили арабам не только о безнаказанности и экспансионизме, но и о недоговороспособности Израиля. То есть заключать с ним соглашения можно, но выполнять их он будет только до тех пор, пока ему выгодно. Американцы крайне заинтересованы в примирении Израиля и монархий Залива и будут продолжать прикладывать огромные усилия на этом направлении.

Однако в ближайшие годы у них нет для этого инструментов.

Нет кнута: иранское пугало практически исчезло: хотя идея сплочения арабов и евреев против "персидской угрозы" изначально была абсолютно спекулятивной и манипулятивной, сейчас, после резкого уменьшения влияния Ирана в Ливане и Сирии и столь же резкого роста агрессивности Израиля, подписать на это арабские страны совершенно нереально. К тому же и Китай Россией очень заинтересованы в улучшении отношений арабов и иранцев и всячески подталкивают их к этому.

Нет и пряника: главным стимулом для арабо-израильского примирения было обещание образования Палестины . В подготовленном еще в ходе первого срока Трампа плане его зятя Кушнера были даже нарисованы границы нового государства. Совершенно нереалистичные — потому что подобное лоскутное государственное образование было бы просто нежизнеспособным. Поэтому план не был приемлем для арабов, но и Израиль в реальности не поддерживал его. Однако с тех пор Нетаньяху практически уничтожил Газу — единственную часть палестинской территории, не рассеченную на множество изолированных друг от друга районов (как Западный берег реки Иордан ). Все два года геноцида в Газе не просто продолжалась, но и резко активизировалась ползучая экспансия израильтян в Западном секторе — с уничтожением поселений, убийствами и арестами палестинцев. Радикализация израильской верхушки достигла максимума: теперь Нетаньяху уже в открытую говорит о том, что никогда не допустит возникновения палестинского государства. Уничтожение Газы открыто оправдывалось как раз этим — как и планы выселения всех ее жителей.

И вот теперь израильтяне оставляют уничтоженную на три четверти Газу, не сумев ни уничтожить ХАМАС (потому что для этого нужно было бы убить большую часть мужского населения сектора), ни выдавить палестинцев за ее пределы. Израиль подавился Газой (которую он после 1967 года оккупировал почти сорок лет) и теперь отдает ее под опеку "мирового сообщества". Точнее, переходной международной администрации, которая будет сформирована англосаксами и арабами и на арабские деньги начнет восстанавливать Газу. Примирит ли это арабов с Израилем, забудут ли они ему тот геноцид, который творился в Газе два года? Закроют ли глаза на экспансию на Западном берегу? Тем более что Израиль продолжит оккупацию сначала половины, а потом четверти или трети сектора — и будет пытаться всячески контролировать процесс его восстановления и налаживания нормальной жизни. Смирятся ли с тем, что Израиль будет категорически против создания реального самостоятельного палестинского государства?