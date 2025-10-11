Куба отвергла обвинения США в участии в конфликте на Украине

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Гавана отвергает ложные обвинения, распространяемые США, в предполагаемом участии Кубы в военном конфликте на Украине, заявил в субботу МИД республики.

Как отметили в министерстве, "клеветническое обвинение" появилось еще в 2023 году и было выдвинуто некоторыми СМИ без представления каких-либо доказательств.