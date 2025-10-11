Рейтинг@Mail.ru
Куба отвергла обвинения США в участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/gavana-2047734656.html
Куба отвергла обвинения США в участии в конфликте на Украине
Куба отвергла обвинения США в участии в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.10.2025
Куба отвергла обвинения США в участии в конфликте на Украине
Гавана отвергает ложные обвинения, распространяемые США, в предполагаемом участии Кубы в военном конфликте на Украине, заявил в субботу МИД республики. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:14:00+03:00
2025-10-11T22:14:00+03:00
в мире
украина
гавана
сша
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143931/64/1439316423_0:608:1483:1442_1920x0_80_0_0_9ad73d94c42171347c35159cf3a8311b.jpg
https://ria.ru/20251010/dom-2047512269.html
украина
гавана
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143931/64/1439316423_0:469:1483:1581_1920x0_80_0_0_c9034cf6f2359d6e0e8253e45551aed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, гавана, сша, куба
В мире, Украина, Гавана, США, Куба
Куба отвергла обвинения США в участии в конфликте на Украине

Куба отвергла обвинения США в предполагаемом участии в украинском конфликте

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Гавана отвергает ложные обвинения, распространяемые США, в предполагаемом участии Кубы в военном конфликте на Украине, заявил в субботу МИД республики.
"Правительство Республики Куба отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии Кубы в военном конфликте на Украине, распространяемые правительством Соединенных Штатов Америки", - говорится в опубликованном заявлении дипведомства.
Как отметили в министерстве, "клеветническое обвинение" появилось еще в 2023 году и было выдвинуто некоторыми СМИ без представления каких-либо доказательств.
"Кубинское правительство еще раз решительно заявляет, что не является стороной вооруженного конфликта на Украине, что кубинские военнослужащие не участвуют в военных действиях ни в этой, ни в какой-либо другой стране", - подчеркнули в Гаване.
Правительство США не представило и не сможет представить какие-либо доказательства, "подтверждающие беспочвенные и ложные обвинения, лежащие в основе новой клеветнической кампании против Кубы", указали в МИД.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
10 октября, 13:55
 
В миреУкраинаГаванаСШАКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала