Куба отвергла обвинения США в участии в конфликте на Украине

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Гавана отвергает ложные обвинения, распространяемые США, в предполагаемом участии Кубы в военном конфликте на Украине, заявил в субботу МИД республики.
Как отметили в министерстве, "клеветническое обвинение" появилось еще в 2023 году и было выдвинуто некоторыми СМИ без представления каких-либо доказательств.
"Кубинское правительство еще раз решительно заявляет, что не является стороной вооруженного конфликта на Украине, что кубинские военнослужащие не участвуют в военных действиях ни в этой, ни в какой-либо другой стране", - подчеркнули в Гаване.
Правительство США не представило и не сможет представить какие-либо доказательства, "подтверждающие беспочвенные и ложные обвинения, лежащие в основе новой клеветнической кампании против Кубы", указали в МИД.
