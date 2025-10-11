Сборные Латвии и Андорры сыграли вничью в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Латвии на своем поле сыграла вничью с командой Андорры в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы К, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Андорры мячи забили Мойзес Сан-Николас (33-я минута) и Ян Оливейра (78). У команды Латвии голами отметились Дмитрий Зеленков (41) и Владислав Гутковский (55, с пенальти). На 90-й минуте красную карточку получил защитник гостей Жоэль Гильен (90).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
11 октября 2025 • начало в 16:00
41’ • Дмитрий Зеленков
55’ • Владислав Гутковский (П)
33’ • Мойсес Сан-Николас
(Альберт Росас)
78’ • Ян Оливейра
(Гильом Лопес)
Сборная Латвии располагается на четвертой позиции в группе, набрав 5 очков за шесть сыгранных туров. Команда Андорры набрала первое очко в отборочном турнире и идет на последней, пятой строчке.
В следующем туре сборная Латвии 14 октября примет команду Англии, сборная Андорры в этот же день дома сыграет против сербов.
