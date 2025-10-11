Рейтинг@Mail.ru
Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню
14:24 11.10.2025
Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню
Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню - РИА Новости, 11.10.2025
Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню
Лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, исполняющий обязанности министра внутренних дел, отказался войти в правительство вновь назначенного премьер-министра... РИА Новости, 11.10.2025
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
франция
1920
1920
true
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню

Лидер партии "Республиканцы" Ретайо отказался войти в правительство Лекорню

ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, исполняющий обязанности министра внутренних дел, отказался войти в правительство вновь назначенного премьер-министра Себастьяна Лекорню, сообщает агентство Франс Пресс.
Накануне французское правительство сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Лекорню премьером страны и поручил ему сформировать правительство.
"Я убежден, что не следует участвовать", - заявил уходящий в отставку министр внутренних дел на следующий день после решения Макрона назначить Лекорню на пост премьер-министра, заверив, что сам он "не войдет в состав этого правительства", передает агентство со ссылкой на участников партийной встречи республиканцев.
Сам Лекорню заявил журналистам, что уважает решение Брюно Ретайо, и отметил его энергичную работу в министерстве.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
