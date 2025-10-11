Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню

"Я убежден, что не следует участвовать", - заявил уходящий в отставку министр внутренних дел на следующий день после решения Макрона назначить Лекорню на пост премьер-министра, заверив, что сам он "не войдет в состав этого правительства", передает агентство со ссылкой на участников партийной встречи республиканцев.