Захарова заявила о тотальном кризисе демократии во Франции

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню, подавшего в отставку с этой должности менее недели назад, заявила, что это сигнализирует о тотальном кризисе демократии во Франции, добавив, что мнение французов больше не учитывается.
Ранее французское правительство сообщило, что Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство.
"Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии - мнение французов больше не учитывается", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Сообщение Захаровой сопровождает фотография значка с надписью "за безотходную технологию", на которой схематично изображен слон, просунувший хобот под собственный хвост.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорнюввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
