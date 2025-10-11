Рейтинг@Mail.ru
00:15 11.10.2025 (обновлено: 00:18 11.10.2025)
Захарова заявила о тотальном кризисе демократии во Франции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню, подавшего в отставку с этой должности... РИА Новости, 11.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню, подавшего в отставку с этой должности менее недели назад, заявила, что это сигнализирует о тотальном кризисе демократии во Франции, добавив, что мнение французов больше не учитывается.
Ранее французское правительство сообщило, что Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Правая партия Франции выступит с вотумом недоверия против Лекорню
Вчера, 23:23
"Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии - мнение французов больше не учитывается", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Сообщение Захаровой сопровождает фотография значка с надписью "за безотходную технологию", на которой схематично изображен слон, просунувший хобот под собственный хвост.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорнюввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Ле Пен призвала к роспуску парламента после отставки Лекорню
6 октября, 12:53
 
