У посольства на Филиппинах нет данных о пострадавших россиянах
14:45 11.10.2025
У посольства на Филиппинах нет данных о пострадавших россиянах
У посольства РФ на Филиппинах нет информации о россиянах, пострадавших при землетрясении на юге республики в пятницу, в результате которого погибли по меньшей... РИА Новости, 11.10.2025
в мире, филиппины, россия, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Россия, Фердинанд Маркос
У посольства на Филиппинах нет данных о пострадавших россиянах

У посольства на Филиппинах нет данных о пострадавших при землетрясении россиянах

© AP Photo / Bureau of Fire ProtectionПоследствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Bureau of Fire Protection
Последствия землетрясения на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У посольства РФ на Филиппинах нет информации о россиянах, пострадавших при землетрясении на юге республики в пятницу, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, сообщили РИА Новости в консульском отделе диппредставительства.
“В связи с землетрясением 10 октября на Филиппинах посольство, запросив местные компетентные органы, не располагает в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане”, - заявил собеседник агентства.
В пятницу на Филиппинах было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к юго-востоку от города Манай провинции Восточный Давао, очаг залегал на глубине 10 километров. По меньшей мере семь человек погибли, 11 пострадали. В ряде городов региона были отменены школьные занятия, сообщается о разрушенных зданиях. Президент страны Фердинанд Маркос-младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах, в том числе с привлечением военных.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки увеличилась
