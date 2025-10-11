У посольства на Филиппинах нет данных о пострадавших россиянах

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У посольства РФ на Филиппинах нет информации о россиянах, пострадавших при землетрясении на юге республики в пятницу, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, сообщили РИА Новости в консульском отделе диппредставительства.

В пятницу на Филиппинах было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к юго-востоку от города Манай провинции Восточный Давао, очаг залегал на глубине 10 километров. По меньшей мере семь человек погибли, 11 пострадали. В ряде городов региона были отменены школьные занятия, сообщается о разрушенных зданиях. Президент страны Фердинанд Маркос-младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах, в том числе с привлечением военных.