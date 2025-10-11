https://ria.ru/20251011/filippiny-2047696467.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов филиппинского острова Минданао, расположенного в юго-восточной части страны, сообщает Геологическая служба США
