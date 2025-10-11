https://ria.ru/20251011/fedorischev-2047696954.html
Губернатора Самарской области Федорищева посвятили в казаки
Губернатора Самарской области Федорищева посвятили в казаки
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прошел казачью и православную процедуру верстания в казаки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прошел казачью и православную процедуру верстания в казаки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Процедура прошла в субботу во время круга Самарского окружного казачьего общества, который прошел в Тольятти в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. На мероприятии подвели итоги работы за пять лет и утвердили планы на будущую пятилетку.
"В ходе круга в торжественной обстановке губернатор Вячеслав Федорищев прошел казачью и православную процедуру верстания в казаки. Есаулец произнес традиционный текст перед инициацией в казаки", - сообщили в правительстве региона.
Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесения присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед богом и народом.
"Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности. А данные мне права и власть не употреблять во зло", - произнес Федорищев слова присяги.
Затем войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону. В правительстве области отметили, что Федорищев стал пятым губернатором, который был принят в казаки.