Комитет Европарламента проголосует по полному отказу от газа и нефти России

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг, 16 октября, проголосует по предложенным Еврокомиссией поправкам в закон о реформировании энергетического сектора Евросоюза RePowerEU, которые включат запрет на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов, следует из повестки предстоящего заседания.

На сайте ЕП сообщается, что заседание начнется в 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Согласно предложению ЕК , заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России ЕС с 2026 года.

Если поправки пройдут одобрение в профильном комитете, документ далее поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждение Советом ЕС.

Однако, как неоднократно подчеркивали в ЕК, внесение таких решений в закон о реформировании энергетического сектора ЕС, в отличие от санкций, дает "долгосрочный эффект", поскольку они не могут быть отменены в рамках урегулирования украинского конфликта вместе со снятием санкций. Кроме того, утверждение таких поправок потребует квалифицированное большинство в Совете ЕС и большинство в Европарламенте, а не единогласное одобрение, как в случае с санкциями.

В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.

Словакию. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США