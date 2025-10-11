Рейтинг@Mail.ru
Комитет Европарламента проголосует по полному отказу от газа и нефти России
11:33 11.10.2025 (обновлено: 12:06 11.10.2025)
Комитет Европарламента проголосует по полному отказу от газа и нефти России
россия
венгрия
словакия
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
россия
венгрия
словакия
россия, венгрия, словакия, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире
Россия, Венгрия, Словакия, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, В мире
Здание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг, 16 октября, проголосует по предложенным Еврокомиссией поправкам в закон о реформировании энергетического сектора Евросоюза RePowerEU, которые включат запрет на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов, следует из повестки предстоящего заседания.
На сайте ЕП сообщается, что заседание начнется в 10:00 по местному времени (11:00 мск).
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт
10 сентября, 22:24
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Если поправки пройдут одобрение в профильном комитете, документ далее поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждение Советом ЕС.
Однако, как неоднократно подчеркивали в ЕК, внесение таких решений в закон о реформировании энергетического сектора ЕС, в отличие от санкций, дает "долгосрочный эффект", поскольку они не могут быть отменены в рамках урегулирования украинского конфликта вместе со снятием санкций. Кроме того, утверждение таких поправок потребует квалифицированное большинство в Совете ЕС и большинство в Европарламенте, а не единогласное одобрение, как в случае с санкциями.
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
24 сентября, 18:13
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В Российской Федерации не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
"Сами напросились": Россия приготовила Европе неприятный сюрприз
9 октября, 08:00
 
РоссияВенгрияСловакияМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентВ мире
 
 
