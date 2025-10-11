Рейтинг@Mail.ru
Евраев принял участие в открытии предприятия ООО ТКЗ "Реал сорб" в Тутаеве
Ярославская область
Ярославская область
 
20:31 11.10.2025
Евраев принял участие в открытии предприятия ООО ТКЗ "Реал сорб" в Тутаеве
Евраев принял участие в открытии предприятия ООО ТКЗ "Реал сорб" в Тутаеве - РИА Новости, 11.10.2025
Евраев принял участие в открытии предприятия ООО ТКЗ "Реал сорб" в Тутаеве
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии современного предприятия ООО ТКЗ "Реал сорб" по производству алюмооксидных катализаторов... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T20:31:00+03:00
2025-10-11T20:31:00+03:00
Евраев принял участие в открытии предприятия ООО ТКЗ "Реал сорб" в Тутаеве

Губернатор Евраев принял участие в открытии ООО ТКЗ "Реал сорб" в Тутаеве

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в открытии современного предприятия ООО ТКЗ "Реал сорб" по производству алюмооксидных катализаторов и адсорбентов в Тутаеве, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Завод по производству отечественных алюмооксидных катализаторов и адсорбентов ООО ТКЗ "Реал сорб", где будет создано 80 рабочих мест, открыт в Тутаеве при поддержке ВЭБ.РФ", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, инвестор является резидентом территории опережающего развития. Соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта было подписано в рамках ПМЭФ в июне 2023 года между правительством Ярославской области и компанией.
"В Тутаеве создана территория опережающего развития, и благодаря этому он стал мощной инвестиционной площадкой. Здесь реализуются проекты в высокотехнологичных отраслях на готовых площадях промпарка "Мастер", а также в индустриальном парке "Тутаев", с нуля строятся и развиваются заводы при поддержке Корпорации развития региона и партнеров", - подчеркнул Евраев.
Губернатор отметил, что строительство предприятий способствует импортозамещению, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики региона. В 2021 году в ТОР Тутаева было восемь резидентов, в 2024 году удалось привлечь еще 12. В настоящее время здесь 20 организаций и предприятий.
Завод ООО ТКЗ "Реал сорб", по данным правительства региона, является предприятием полного производственного цикла, которое решает проблему сырьевой импортозависимости, способствует увеличению объемов выпускаемой продукции. Среди потребителей – нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические комплексы, газоперерабатывающие заводы, металлургические комбинаты. Средняя заработная плата составит 75 тысяч рублей, только за первый год работы предприятия в консолидированный бюджет Ярославской области поступит не менее 110 миллионов рублей налогов, отметили в областном правительстве.
10.10.2025
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры
10 октября, 18:37
 
Ярославская область
 
 
