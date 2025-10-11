Рейтинг@Mail.ru
Как слепой курский крестьянин стал звездой Японии: история Василия Ерошенко
09:07 11.10.2025
Как слепой курский крестьянин стал звездой Японии: история Василия Ерошенко
Как слепой курский крестьянин стал звездой Японии: история Василия Ерошенко - РИА Новости, 11.10.2025
Как слепой курский крестьянин стал звездой Японии: история Василия Ерошенко
К сожалению, имя Василия Ерошенко практически неизвестно в современной России, а ведь это человек просто невероятной судьбы. Неслучайно в Японии его имя... РИА Новости, 11.10.2025
Как слепой курский крестьянин стал звездой Японии: история Василия Ерошенко

Василий Ерошенко
Василий Ерошенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Василий Ерошенко
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. К сожалению, имя Василия Ерошенко практически неизвестно в современной России, а ведь это человек просто невероятной судьбы. Неслучайно в Японии его имя значится в списке самых уважаемых и знаменитых людей.
Он объездил полмира. Будучи слепым, выучил не меньше двадцати языков и писал на них стихи, сказки, рассказы и даже пьесы.

Ослеп в четыре года

Василий Яковлевич Ерошенко родился 12 января 1890 года в селе Обуховка Курской губернии. Ребенок ослеп в четырехлетнем возрасте после тяжелой болезни.
Родители отправили его в Московскую школу для слепых, где мальчик научился играть на гитаре, а позднее на скрипке.
Ерошенко познакомился с азбукой Брайля и стал жадно читать. За короткое время он изучил всю школьную библиотеку.
А после, когда новых книг уже не было, пробовал писать сам. После школы стал работать музыкантом в ресторане, а часть заработанных денег платил актеру, который читал ему вслух произведения классиков.
© Public domainПортрет Василия Ерошенко
Портрет Василия Ерошенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Public domain
Портрет Василия Ерошенко

Все решил счастливый случай

Возможно, Ерошенко до конца дней пришлось бы зарабатывать игрой в ресторанах, но его дальнейшую судьбу определила встреча с преподавательницей английского языка и пропагандисткой эсперанто Анной Шараповой.
Анна Николаевна познакомила юношу с искусственным языком эсперанто. Василий, имевший явный талант к лингвистике, легко освоил этот язык. И по рекомендации Шараповой отправился учиться в лондонскую Королевскую музыкальную академию для незрячих.
В Лондоне он быстро выучил английский язык и даже написал на нем несколько стихотворений.
© Getty Images / Alfred Hind RobinsonЛондон в начале XX века
Лондон в начале XX века - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Alfred Hind Robinson
Лондон в начале XX века
Позже отправился в Париж, где через короткое время свободно заговорил и на французском. Затем в каждой стране, где он бывал, изучал новый язык.

Первый русский, покоривший сердца японцев

В 1914 году Ерошенко прибыл в Японию, где быстро освоил японский язык. Параллельно изучал культуру и начал писать сказки, повести, стихи.
Он писал и публиковал свои произведения на японском и эсперанто. Критики отмечали, что его работы трудно отличить от произведений, созданных местным автором, — настолько "японскими" они были.
Его публикуют солидные журналы. Драматург Акита Удзяку позже напишет о поэте: "Ерошенко — первый русский, покоривший сердца японцев".
© Public domainАкита Удзяку
Акита Удзяку - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Public domain
Акита Удзяку
Ему удалось, казалось бы, невозможное — стать своим писателем в Стране восходящего солнца. В 1959 году в Токио вышло трехтомное собрание его сочинений на японском.

Следила полиция, но в тюрьму не посадили

В 1916 году Василий Яковлевич на время покинул Японию и отправился в путешествие по Юго-Восточной Азии. Он побывал в Таиланде, Бирме, Индии, где старался оказывать помощь незрячим детям.
© Getty Images / HanzoPhotoТокио в 1910-е годы
Токио в 1910-х годах - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / HanzoPhoto
Токио в 1910-е годы
Постоянные переезды вызывали подозрения.
"За мной постоянно следит полиция, без конца наведываются шпики. Но в тюрьму пока не посадили..." — писал Ерошенко.
В бирманском городе Моулмейм он организовал школу для незрячих. И какое-то время работал там директором.
Пока он путешествовал, в России произошла Октябрьская революция. Ерошенко симпатизировал левым и был выслан из Британской Индии как "агент большевиков".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВеликая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25-26 октября 1917 года
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25–26 октября 1917 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Великая Октябрьская социалистическая революция. Петроград, 25-26 октября 1917 года

"Большевистский шпион"

Через Шанхай ему удалось вернуться назад в Японию к своим друзьям в 1919-м. Однако в 1921-м его выдворяют из Страны восходящего солнца как "большевистского шпиона".
Ерошенко попадает в Китай, где тесно сотрудничает с китайским писателем Лу Синем, который переводит его произведения на китайский язык. Преподает русский язык и литературу в Пекинском университете.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Ерошенко и великий китайский писатель Лу Синь
Василий Ерошенко и великий китайский писатель Лу Синь - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Василий Ерошенко и великий китайский писатель Лу Синь
В 1924 году Василий Яковлевич возвращается на родину и становится невыездным, но и тут не сидит на месте. Отправился на Чукотку, затем в Туркмению, где создает рельефно-точечный алфавит на туркменском языке и сам воспитывает большое количество учеников.
После Великой Отечественной устраивается преподавателем английского языка в школу для незрячих в Москве, где учился сам. А в 1952 году, перед смертью, он возвращается на "милую сердцу Родину" — в Обуховку.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПисатель Василий Яковлевич Ерошенко участвует во Всероссийском шахматном турнире среди незрячих. Ленинград, 1938 год
Писатель Василий Яковлевич Ерошенко участвует во Всероссийском шахматном турнире среди незрячих. Ленинград, 1938 год - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Писатель Василий Яковлевич Ерошенко участвует во Всероссийском шахматном турнире среди незрячих. Ленинград, 1938 год
 
 
 
