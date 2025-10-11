Как слепой курский крестьянин стал звездой Японии: история Василия Ерошенко

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. К сожалению, имя Василия Ерошенко практически неизвестно в современной России, а ведь это человек просто невероятной судьбы. Неслучайно в Японии его имя значится в списке самых уважаемых и знаменитых людей.

Он объездил полмира. Будучи слепым, выучил не меньше двадцати языков и писал на них стихи, сказки, рассказы и даже пьесы.

Ослеп в четыре года

Василий Яковлевич Ерошенко родился 12 января 1890 года в селе Обуховка Курской губернии. Ребенок ослеп в четырехлетнем возрасте после тяжелой болезни.

Родители отправили его в Московскую школу для слепых, где мальчик научился играть на гитаре, а позднее на скрипке.

Ерошенко познакомился с азбукой Брайля и стал жадно читать. За короткое время он изучил всю школьную библиотеку.

А после, когда новых книг уже не было, пробовал писать сам. После школы стал работать музыкантом в ресторане, а часть заработанных денег платил актеру, который читал ему вслух произведения классиков.

© Public domain Портрет Василия Ерошенко © Public domain Портрет Василия Ерошенко

Все решил счастливый случай

Возможно, Ерошенко до конца дней пришлось бы зарабатывать игрой в ресторанах, но его дальнейшую судьбу определила встреча с преподавательницей английского языка и пропагандисткой эсперанто Анной Шараповой.

Анна Николаевна познакомила юношу с искусственным языком эсперанто. Василий, имевший явный талант к лингвистике, легко освоил этот язык. И по рекомендации Шараповой отправился учиться в лондонскую Королевскую музыкальную академию для незрячих.

В Лондоне он быстро выучил английский язык и даже написал на нем несколько стихотворений.

© Getty Images / Alfred Hind Robinson Лондон в начале XX века © Getty Images / Alfred Hind Robinson Лондон в начале XX века

Позже отправился в Париж, где через короткое время свободно заговорил и на французском. Затем в каждой стране, где он бывал, изучал новый язык.

Первый русский, покоривший сердца японцев

В 1914 году Ерошенко прибыл в Японию, где быстро освоил японский язык. Параллельно изучал культуру и начал писать сказки, повести, стихи.

Он писал и публиковал свои произведения на японском и эсперанто. Критики отмечали, что его работы трудно отличить от произведений, созданных местным автором, — настолько "японскими" они были.

Его публикуют солидные журналы. Драматург Акита Удзяку позже напишет о поэте: "Ерошенко — первый русский, покоривший сердца японцев".

© Public domain Акита Удзяку © Public domain Акита Удзяку

Ему удалось, казалось бы, невозможное — стать своим писателем в Стране восходящего солнца. В 1959 году в Токио вышло трехтомное собрание его сочинений на японском.

Следила полиция, но в тюрьму не посадили

В 1916 году Василий Яковлевич на время покинул Японию и отправился в путешествие по Юго-Восточной Азии. Он побывал в Таиланде, Бирме, Индии, где старался оказывать помощь незрячим детям.

© Getty Images / HanzoPhoto Токио в 1910-е годы © Getty Images / HanzoPhoto Токио в 1910-е годы

Постоянные переезды вызывали подозрения.

"За мной постоянно следит полиция, без конца наведываются шпики. Но в тюрьму пока не посадили..." — писал Ерошенко.

В бирманском городе Моулмейм он организовал школу для незрячих. И какое-то время работал там директором.

Пока он путешествовал, в России произошла Октябрьская революция. Ерошенко симпатизировал левым и был выслан из Британской Индии как "агент большевиков".

"Большевистский шпион"

Через Шанхай ему удалось вернуться назад в Японию к своим друзьям в 1919-м. Однако в 1921-м его выдворяют из Страны восходящего солнца как "большевистского шпиона".

Ерошенко попадает в Китай, где тесно сотрудничает с китайским писателем Лу Синем, который переводит его произведения на китайский язык. Преподает русский язык и литературу в Пекинском университете.

В 1924 году Василий Яковлевич возвращается на родину и становится невыездным, но и тут не сидит на месте. Отправился на Чукотку, затем в Туркмению, где создает рельефно-точечный алфавит на туркменском языке и сам воспитывает большое количество учеников.