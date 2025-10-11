Посольство России поздравило жителей Еревана с Днем города

ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Посольство России в Армении поздравило жителей столицы республики, основанной еще в VIII веке до нашей эры, с Днем города.

"Поздравляем жителей Еревана с Днем города! Желаем столице Армении , сочетающей яркое историческое наследие и динамичную современность, дальнейшего развития и процветания", - говорится в поздравительном послании.

День города - праздник "Эребуни-Ереван" - впервые отмечался в 1968 году, когда городу исполнилось 2750 лет. До 1988 года он праздновался ежегодно, однако после провозглашения независимости страны эта традиция возобновилась лишь в 1998 году.