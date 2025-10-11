Рейтинг@Mail.ru
Посольство России поздравило жителей Еревана с Днем города
19:04 11.10.2025
Посольство России поздравило жителей Еревана с Днем города
Посольство России в Армении поздравило жителей столицы республики, основанной еще в VIII веке до нашей эры, с Днем города. РИА Новости, 11.10.2025
ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Посольство России в Армении поздравило жителей столицы республики, основанной еще в VIII веке до нашей эры, с Днем города.
"Поздравляем жителей Еревана с Днем города! Желаем столице Армении, сочетающей яркое историческое наследие и динамичную современность, дальнейшего развития и процветания", - говорится в поздравительном послании.
День города - праздник "Эребуни-Ереван" - впервые отмечался в 1968 году, когда городу исполнилось 2750 лет. До 1988 года он праздновался ежегодно, однако после провозглашения независимости страны эта традиция возобновилась лишь в 1998 году.
Ереван (Эребуни) был основан в 782 году до нашей эры царем государства Урарту Аргишти I на юго-востоке Армянского нагорья. Плита с клинописью, на которой высечена дата основания города, до сих пор находится в музее-крепости Эребуни.
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Карапетян пообещал превратить Ереван в комфортный мегаполис
