Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт

СЕУЛ, 11 окт — РИА Новости. Решение Пхеньяна о проведении испытательного пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20", представленной на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи, во многом будет определяться динамикой двусторонних отношений с США и перспективой возобновления контактов, рассказал РИА Новости профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.

Ранее сообщалось, что КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-20" на военном параде, прошедшем на площади имени Ким Ир Сена Пхеньяне в честь 80-летия основания ТПК. Новая ракета была названа могущественнейшим ядерным стратегическим вооружением КНДР.

По оценке Ян Му Чжина, испытание ракеты может быть использовано КНДР в переговорах с США

"Поскольку "Хвасон-20" уже представили публике, можно ожидать, что в подходящий момент будет проведен её испытательный запуск для усиления давления на США и повышения переговорной позиции КНДР", — отметил профессор.

Эксперт подчёркнул, что при этом Пхеньян, учитывая заявления американской стороны о готовности к диалогу, вероятно, будет временно воздерживаться от шагов, которые могли бы полностью сорвать переговорный процесс.

"Пхеньян, вероятно, будет пока искать условия и возможности, не обливая холодной водой эти усилия (США - ред)", — заявил он.

По словам Ян Му Чжина, есть два возможных сценария развития событий. Первый, если перспектива возобновления контактов с Вашингтоном станет реальной, то испытание может быть применено ради усиления переговорной позиции КНДР. Но если переговоры провалятся, пуск МБР может быть использован для повышения напряжённости и давления на США.