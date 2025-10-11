Рейтинг@Mail.ru
Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт - РИА Новости, 11.10.2025
17:02 11.10.2025 (обновлено: 17:16 11.10.2025)
Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт
Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт - РИА Новости, 11.10.2025
Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт
Решение Пхеньяна о проведении испытательного пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20", представленной на параде в честь 80-летия... РИА Новости, 11.10.2025
в мире, сша, пхеньян, кндр (северная корея), ким ир сен
В мире, США, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Ким Ир Сен
Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть испытание МБР КНДР Хвасон-20

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкНовая северокорейская межконтинентальная ракета "Хвасон-20"
Новая северокорейская межконтинентальная ракета Хвасон-20 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Новая северокорейская межконтинентальная ракета "Хвасон-20". Архивное фото
СЕУЛ, 11 окт — РИА Новости. Решение Пхеньяна о проведении испытательного пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20", представленной на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи, во многом будет определяться динамикой двусторонних отношений с США и перспективой возобновления контактов, рассказал РИА Новости профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.
Ранее сообщалось, что КНДР продемонстрировала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-20" на военном параде, прошедшем на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в честь 80-летия основания ТПК. Новая ракета была названа могущественнейшим ядерным стратегическим вооружением КНДР.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем
10 октября, 04:14
По оценке Ян Му Чжина, испытание ракеты может быть использовано КНДР в переговорах с США.
"Поскольку "Хвасон-20" уже представили публике, можно ожидать, что в подходящий момент будет проведен её испытательный запуск для усиления давления на США и повышения переговорной позиции КНДР", — отметил профессор.
Эксперт подчёркнул, что при этом Пхеньян, учитывая заявления американской стороны о готовности к диалогу, вероятно, будет временно воздерживаться от шагов, которые могли бы полностью сорвать переговорный процесс.
"Пхеньян, вероятно, будет пока искать условия и возможности, не обливая холодной водой эти усилия (США - ред)", — заявил он.
По словам Ян Му Чжина, есть два возможных сценария развития событий. Первый, если перспектива возобновления контактов с Вашингтоном станет реальной, то испытание может быть применено ради усиления переговорной позиции КНДР. Но если переговоры провалятся, пуск МБР может быть использован для повышения напряжённости и давления на США.
Аналитик также отмечает, что демонстрация ракеты и последующие действия Пхеньяна будут учитывать как внешнеполитическую конъюнктуру, так и оценку реакции потенциальных партнёров по диалогу.
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США опровергли заявления о поставках Пакистану ракет средней дальности
10 октября, 14:38
 
