11.10.2025
12:50 11.10.2025
Эксперт: введение КНР портового сбора станет ощутимым ударом для США
Эксперт: введение КНР портового сбора станет ощутимым ударом для США - РИА Новости, 11.10.2025
Эксперт: введение КНР портового сбора станет ощутимым ударом для США
Введение Китаем специального портового сбора для судов США станет ощутимым ударом для американской стороны, заявил РИА Новости известный китайский экономист на... РИА Новости, 11.10.2025
сша
китай
в мире
https://ria.ru/20251010/tramp-2047607386.html
https://ria.ru/20250908/usa-2040416072.html
https://ria.ru/20250919/otnosheniya-2043060851.html
сша
китай
Новости
сша, китай, в мире
США, Китай, В мире
Эксперт: введение КНР портового сбора станет ощутимым ударом для США

Китайский экономист оценил влияние портового сбора КНР на США

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Введение Китаем специального портового сбора для судов США станет ощутимым ударом для американской стороны, заявил РИА Новости известный китайский экономист на условиях анонимности.
10 октября министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов США.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США пригрозили Китаю новыми пошлинами
Вчера, 19:05
По словам эксперта, учитывая масштабы вводимого сбора, этот шаг окажет "существенное влияние" на США. В частности, из-за условия о том, что сборы будут взыматься с судов, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций.
"Количество судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями или другими организациями, в которых американские компании, другие организации и частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций, большое. Они подпадают под специальный сбор, что нанесет существенный удар", - сказал эксперт.
Экономист отметил, что с точки зрения конкуренции в судостроительном секторе Китай обладает относительным преимуществом, поскольку его судостроительные мощности значительны.
"Даже при введении США ограничений, они не смогут заменить китайские суда в течение нескольких лет, что лишь увеличит их собственные торговые издержки. Для Китая дела обстоят иначе", - добавил он.
Флаги США у монумента первому президенту Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT
8 сентября, 13:15
Как отмечается в заявлении китайского ведомства, с 14 октября Китай начнет взимать специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.
В частности, с 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто. Если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле этого года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США
19 сентября, 18:30
 
СШАКитайВ мире
 
 
