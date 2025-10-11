Эксперт: введение КНР портового сбора станет ощутимым ударом для США

ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Введение Китаем специального портового сбора для судов США станет ощутимым ударом для американской стороны, заявил РИА Новости известный китайский экономист на условиях анонимности.

10 октября министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов США

По словам эксперта, учитывая масштабы вводимого сбора, этот шаг окажет "существенное влияние" на США. В частности, из-за условия о том, что сборы будут взыматься с судов, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций.

"Количество судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями или другими организациями, в которых американские компании, другие организации и частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций, большое. Они подпадают под специальный сбор, что нанесет существенный удар", - сказал эксперт.

Экономист отметил, что с точки зрения конкуренции в судостроительном секторе Китай обладает относительным преимуществом, поскольку его судостроительные мощности значительны.

"Даже при введении США ограничений, они не смогут заменить китайские суда в течение нескольких лет, что лишь увеличит их собственные торговые издержки. Для Китая дела обстоят иначе", - добавил он.

Как отмечается в заявлении китайского ведомства, с 14 октября Китай начнет взимать специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США.

В частности, с 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто. Если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода.