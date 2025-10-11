https://ria.ru/20251011/egipet-2047737818.html
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте - РИА Новости, 11.10.2025
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:04:00+03:00
2025-10-11T23:04:00+03:00
2025-10-11T23:23:00+03:00
в мире
египет
шарм-эш-шейх
сектор газа
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149500/42/1495004268_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b415c254f7a7392cec15e438484a2e16.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
https://ria.ru/20251011/gaza-2047719464.html
https://ria.ru/20251011/uitkoff-2047730257.html
египет
шарм-эш-шейх
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149500/42/1495004268_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b32cf6c50934a4c64336a46f4368b360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, шарм-эш-шейх, сектор газа, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Сектор Газа, Абдель Фаттах ас-Сиси
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
В Шарм-эш-Шейхе в понедельник пройдет саммит по прекращению войны в Газе
КАИР, 11 окт — РИА Новости. Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
«
"Международная встреча в верхах под названием "Саммит в Шарм-эш-Шейхе
для мира" пройдет в понедельник, 13 октября, в городе Шарм-эш-Шейх при совместном председательстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси
и президента США Дональда Трампа
", — указано там.
Согласно заявлению, в саммите примут участие лидеры более 20 государств.
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.
Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС
и Израиль
договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.