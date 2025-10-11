Рейтинг@Mail.ru
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 11.10.2025 (обновлено: 23:23 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/egipet-2047737818.html
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте - РИА Новости, 11.10.2025
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте
Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:04:00+03:00
2025-10-11T23:23:00+03:00
в мире
египет
шарм-эш-шейх
сектор газа
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149500/42/1495004268_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b415c254f7a7392cec15e438484a2e16.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
https://ria.ru/20251011/gaza-2047719464.html
https://ria.ru/20251011/uitkoff-2047730257.html
египет
шарм-эш-шейх
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149500/42/1495004268_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b32cf6c50934a4c64336a46f4368b360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, шарм-эш-шейх, сектор газа, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Сектор Газа, Абдель Фаттах ас-Сиси
Саммит по прекращению войны в Газе пройдет в понедельник в Египте

В Шарм-эш-Шейхе в понедельник пройдет саммит по прекращению войны в Газе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкШарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 11 окт — РИА Новости. Саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
«
"Международная встреча в верхах под названием "Саммит в Шарм-эш-Шейхе для мира" пройдет в понедельник, 13 октября, в городе Шарм-эш-Шейх при совместном председательстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа", — указано там.
Согласно заявлению, в саммите примут участие лидеры более 20 государств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
Вчера, 08:00

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Политолог оценил силы США, которые будут направлены в Газу
Вчера, 18:44

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Уиткофф поблагодарил арабских лидеров за их роль в сделке по сектору Газа
Вчера, 21:17
 
В миреЕгипетШарм-эш-ШейхСектор ГазаАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала