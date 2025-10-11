Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 11.10.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при падении обломков дрона
Житель села Головчино Белгородской области пострадал в результате падения обломков сбитого FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Житель села Головчино Белгородской области пострадал в результате падения обломков сбитого FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Головчино Грайворонского округа при падении обломков сбитого FPV-дрона пострадал мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
Вчера, 21:37
Гладков уточнил, что мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, отметил губернатор. Лечение пострадавший продолжит амбулаторно, заключил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2025
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Обсуждения
