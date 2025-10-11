В Белгородской области мужчина пострадал при падении обломков дрона

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Житель села Головчино Белгородской области пострадал в результате падения обломков сбитого FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Головчино Грайворонского округа при падении обломков сбитого FPV-дрона пострадал мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Гладков уточнил, что мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, отметил губернатор. Лечение пострадавший продолжит амбулаторно, заключил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.