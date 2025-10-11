https://ria.ru/20251011/dron-2047700313.html
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка - РИА Новости, 11.10.2025
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка
Дрон ВСУ дважды ударил по парку кованных фигур в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:09:00+03:00
2025-10-11T15:09:00+03:00
2025-10-11T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:45:2864:1656_1920x0_80_0_0_e5a84c1d13f1edaf3527c1aa16c902a4.jpg
https://ria.ru/20250907/vsu-2040321760.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_65cb4a680cf8bf4bd2f1037be2454279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка
Дрон ВСУ ударил по парку кованных фигур в Ворошиловском районе Донецка