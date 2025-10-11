Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/dron-2047700313.html
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка - РИА Новости, 11.10.2025
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка
Дрон ВСУ дважды ударил по парку кованных фигур в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:09:00+03:00
2025-10-11T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:45:2864:1656_1920x0_80_0_0_e5a84c1d13f1edaf3527c1aa16c902a4.jpg
https://ria.ru/20250907/vsu-2040321760.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_65cb4a680cf8bf4bd2f1037be2454279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка

Дрон ВСУ ударил по парку кованных фигур в Ворошиловском районе Донецка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника "Лютый"
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Лютый - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника "Лютый". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ дважды ударил по парку кованных фигур в Ворошиловском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В промежутке с 14.00 по 14.50 несколько раз дроны ВСУ ударили по центру Донецка. Под огонь боевиков ВСУ попал парк кованных фигур в Ворошиловском районе города.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
При ударе ВСУ по парку в Донецке пострадали два человека
7 сентября, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала