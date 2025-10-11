МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эстонские пограничники перекрыли дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" в Псковской области, передает ERR.
"Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию", — сообщила телерадиокомпания.
По словам главы оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтера Педоска, причиной перекрытия якобы послужила российская активность.
В то же время именно Таллин проводит агрессивную политику в приграничье. Так, Эстония планирует создать военную базу в Нарве, также страна разместила недалеко от города Выру подразделение армии США. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его мнению, западные элиты используют эту риторику, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
Как передавала телерадиокомпания, Таллин планирует начать в 2026 году и завершить к 2028-му строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". Власти страны хотят потратить около семи миллионов евро на возведение там пограничного ограждения.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.
Милитаризация Эстонии
В начале года власти страны заявили, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.
При этом глава МВД Игорь Таро допускал, что строительство полностью никогда не сможет завершиться, так как в процессе постоянно возникают новые проблемы и дополнительные технические вызовы.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
