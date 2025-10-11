https://ria.ru/20251011/donetsk-2047739656.html
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения - РИА Новости, 11.10.2025
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения
Сотрудников охраны сразу вывели из помещения после атаки ВСУ по гипермаркету в Донецке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:39:00+03:00
2025-10-11T23:39:00+03:00
2025-10-11T23:39:00+03:00
происшествия
донецк
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047737469_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_15fd2493f5792841ea89cc5bf98a24bb.jpg
https://ria.ru/20251011/gorlovka-2047715724.html
донецк
горловка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047737469_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_280a6e2bf7be04e2fe3e408b89d1e4f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения
Охранников сразу вывели из помещения после атаки ВСУ по гипермаркету в Донецке