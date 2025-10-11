Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения - РИА Новости, 11.10.2025
23:39 11.10.2025
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения
Сотрудников охраны сразу вывели из помещения после атаки ВСУ по гипермаркету в Донецке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.10.2025
Сотрудников охраны горящего гипермаркета в Донецке вывели из помещения

Охранников сразу вывели из помещения после атаки ВСУ по гипермаркету в Донецке

ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Сотрудников охраны сразу вывели из помещения после атаки ВСУ по гипермаркету в Донецке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке. В результате удара торговый центр загорелся. Над городом продолжают летать дроны.
"После начала возгорания несколько сотрудников гипермаркета вывели из помещения", - сказал собеседник агентства.
Ранее в субботу ВСУ также атаковали Горловку. Там пострадали четыре мирных жителя. Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают мирные населенные пункты в Донбассе.
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
Заголовок открываемого материала