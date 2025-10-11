https://ria.ru/20251011/donetsk-2047737169.html
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ
ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 11.10.2025
