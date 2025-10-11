Рейтинг@Mail.ru
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 11.10.2025 (обновлено: 23:19 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/donetsk-2047737169.html
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ
ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:59:00+03:00
2025-10-11T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047737469_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_15fd2493f5792841ea89cc5bf98a24bb.jpg
https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047702570.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047737469_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_280a6e2bf7be04e2fe3e408b89d1e4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ

ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке

© Фото : Типичный Донецк/TelegramПожар в гипермаркете в Донецке 11 октября 2025
Пожар в гипермаркете в Донецке 11 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Типичный Донецк/Telegram
Пожар в гипермаркете в Донецке 11 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
В результате удара торговый центр загорелся.
Над городом продолжают летать дроны.
Сегодня ВСУ также атаковали Горловку. Там пострадали четыре мирных жителя.
Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают мирные населенные пункты в Донбассе.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2025
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала