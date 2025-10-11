Рейтинг@Mail.ru
16:30 11.10.2025
В Донецке при атаке ВСУ повреждены административное здание и инфраструктура
В Донецке при атаке ВСУ повреждены административное здание и инфраструктура
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, донецк
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура", - сказал сотрудник СК РФ.
По предварительным данным, ВСУ при атаке использовали БПЛА самолетного типа.
"Подвергся обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, использованы ударные БПЛА самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - добавил он.
В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
