https://ria.ru/20251011/donetsk-2047707152.html
В Донецке при атаке ВСУ повреждены административное здание и инфраструктура
В Донецке при атаке ВСУ повреждены административное здание и инфраструктура - РИА Новости, 11.10.2025
В Донецке при атаке ВСУ повреждены административное здание и инфраструктура
Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T16:30:00+03:00
2025-10-11T16:30:00+03:00
2025-10-11T16:32:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20251011/volgograd-2047681415.html
россия
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, донецк
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк
В Донецке при атаке ВСУ повреждены административное здание и инфраструктура
В результате атаки ВСУ в Донецке повреждено административное здание
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В ходе осмотра места обстрела установлено, что повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура", - сказал сотрудник СК РФ
.
По предварительным данным, ВСУ
при атаке использовали БПЛА самолетного типа.
"Подвергся обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, использованы ударные БПЛА самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - добавил он.