В Донецке при атаке ВСУ повреждены административное здание и инфраструктура

ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Административное здание и гражданская инфраструктура повреждены в результате атаки украинского БПЛА по парку кованых фигур в Донецке, рассказал сотрудник Следственного комитета России, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Подвергся обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, использованы ударные БПЛА самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - добавил он.