Долг Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили
08:26 11.10.2025
Долг Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили
Долг Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили
РИА Новости
пхукет (остров), таиланд, общество
Долг Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили

© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
© Фото : @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Задолженность в 20 тысяч рублей все еще числится за скончавшимся 4 апреля в Таиланде рэпером Пашей Техником из-за песен "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации, причиной смерти по заключению медиков Таиланда стала легочная инфекция.
Ева Карицкая - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
На бывшую жену Паши Техника завели дело о клевете
26 мая, 11:03
В апреле РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов сообщало, что скончавшийся Техник остался должен 20 тысяч рублей из-за песен "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков.
Как сейчас следует из материалов приставов, исполнительное производство, возбужденное 28 марта на Техника, не прекращено, с рэпера до сих пор взыскивается 20 тысяч рублей, а в качестве предмета исполнения производства указан "штраф как вид наказания по делам об АП".
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Умер Паша Техник: причины смерти, похороны и биография рэпера
11 апреля, 14:26
 
