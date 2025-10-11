Долг Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Задолженность в 20 тысяч рублей все еще числится за скончавшимся 4 апреля в Таиланде рэпером Пашей Техником из-за песен "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации, причиной смерти по заключению медиков Таиланда стала легочная инфекция.

В апреле РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов сообщало, что скончавшийся Техник остался должен 20 тысяч рублей из-за песен "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков.