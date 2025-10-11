https://ria.ru/20251011/dolg-2047667147.html
Долг Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погасили
2025-10-11T08:26:00+03:00
2025-10-11T08:26:00+03:00
2025-10-11T08:26:00+03:00
пхукет (остров)
таиланд
пхукет (остров)
таиланд
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Задолженность в 20 тысяч рублей все еще числится за скончавшимся 4 апреля в Таиланде рэпером Пашей Техником из-за песен "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете
с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации, причиной смерти по заключению медиков Таиланда
стала легочная инфекция.
В апреле РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов сообщало, что скончавшийся Техник остался должен 20 тысяч рублей из-за песен "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков.
Как сейчас следует из материалов приставов, исполнительное производство, возбужденное 28 марта на Техника, не прекращено, с рэпера до сих пор взыскивается 20 тысяч рублей, а в качестве предмета исполнения производства указан "штраф как вид наказания по делам об АП".