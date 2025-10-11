СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале

ИРКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено после столкновения скоростного катера и судна близ поселка Листвянка на Байкале в Иркутской области, где погибли три человека, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.