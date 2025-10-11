Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале - РИА Новости, 11.10.2025
18:20 11.10.2025
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале - РИА Новости, 11.10.2025
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале
Уголовное дело заведено после столкновения скоростного катера и судна близ поселка Листвянка на Байкале в Иркутской области, где погибли три человека, сообщает... РИА Новости, 11.10.2025
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале

На Байкале возбудили дело после столкновения скоростного катера и судна

ИРКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено после столкновения скоростного катера и судна близ поселка Листвянка на Байкале в Иркутской области, где погибли три человека, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Вечером в субботу в МЧС поступила информация о столкновении скоростного катера "FR25" с судном "Ярославец" в районе поселка Листвянка. На борту катера находились пять человек, в результате столкновения один госпитализирован, трое погибли. Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении ведомства.
В Волгоградской области возбудили дело после гибели двух человек при взрыве
10 октября, 21:06
 
ПроисшествияРоссияБайкалСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
