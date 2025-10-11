https://ria.ru/20251011/delo-2047716983.html
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале - РИА Новости, 11.10.2025
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале
Уголовное дело заведено после столкновения скоростного катера и судна близ поселка Листвянка на Байкале в Иркутской области, где погибли три человека, сообщает... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T18:20:00+03:00
2025-10-11T18:20:00+03:00
2025-10-11T18:20:00+03:00
происшествия
россия
байкал
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20251010/delo-2047625665.html
россия
байкал
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
СК завел дело после столкновения катера и судна на Байкале
На Байкале возбудили дело после столкновения скоростного катера и судна