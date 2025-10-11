На жителя Приморья, распылившего газ в школе своего сына, завели дело

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили на жителя Приморья, который пришел в школу к своему сыну и в ходе конфликта с учениками распылил газовый баллончик, сообщает СК РФ.
В пятницу полиция сообщила, что между учениками 6 класса в Большом Камне произошел конфликт. Отец одного из участников, решив разобраться, пришел в школу. Там между ним и подростками произошел конфликт, и мужчина распылил газ из баллончика. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщали в УМВД. Мужчина скрылся на автомобиле, но его задержали. Прокуратура позже сообщила, что от воздействия распыленного газа пострадал один ученик, он был случайным участником конфликта и не был обидчиком сына мужчины.
"Следственными органами СК России по Приморскому краю по факту хулиганских действий в городе Большой Камень возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Предварительно установлено, что на улице Прибрежной 42-летний мужчина в ходе конфликта с двумя 15-летними подростками причинил телесные повреждения несовершеннолетним и применил газовый баллончик", - говорится в сообщении.
В центральный аппарат СК России доложат о расследовании инцидента.
