Рейтинг@Mail.ru
На жителя Приморья, распылившего газ в школе своего сына, завели дело - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/delo-2047705015.html
На жителя Приморья, распылившего газ в школе своего сына, завели дело
На жителя Приморья, распылившего газ в школе своего сына, завели дело - РИА Новости, 11.10.2025
На жителя Приморья, распылившего газ в школе своего сына, завели дело
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили на жителя Приморья, который пришел в школу к своему сыну и в ходе конфликта с учениками распылил газовый... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:59:00+03:00
2025-10-11T15:59:00+03:00
происшествия
россия
большой камень
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021516189.html
https://ria.ru/20240711/ballonchik-1959103365.html
россия
большой камень
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, большой камень, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Большой Камень, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На жителя Приморья, распылившего газ в школе своего сына, завели дело

Появились подробности после инцидента с газовым баллончиком в школе в Приморье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили на жителя Приморья, который пришел в школу к своему сыну и в ходе конфликта с учениками распылил газовый баллончик, сообщает СК РФ.
В пятницу полиция сообщила, что между учениками 6 класса в Большом Камне произошел конфликт. Отец одного из участников, решив разобраться, пришел в школу. Там между ним и подростками произошел конфликт, и мужчина распылил газ из баллончика. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщали в УМВД. Мужчина скрылся на автомобиле, но его задержали. Прокуратура позже сообщила, что от воздействия распыленного газа пострадал один ученик, он был случайным участником конфликта и не был обидчиком сына мужчины.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда
7 июня, 15:10
"Следственными органами СК России по Приморскому краю по факту хулиганских действий в городе Большой Камень возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Предварительно установлено, что на улице Прибрежной 42-летний мужчина в ходе конфликта с двумя 15-летними подростками причинил телесные повреждения несовершеннолетним и применил газовый баллончик", - говорится в сообщении.
В центральный аппарат СК России доложат о расследовании инцидента.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
На Кубани мужчина распылил газовый баллончик в ветклинике, умерла собака
11 июля 2024, 22:37
 
ПроисшествияРоссияБольшой КаменьПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала