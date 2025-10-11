Рейтинг@Mail.ru
14:45 11.10.2025
В Брюсселе могут развернуть армию на улицах до конца года, заявил в интервью газете Le Soir глава Минобороны Бельгии Тео Франкен. РИА Новости, 11.10.2025
в мире, брюссель, бельгия, тео франкен
В мире, Брюссель, Бельгия, Тео Франкен
В Брюссель могут ввести войска до конца года, заявил министр обороны

© AP Photo / Michael ProbstСолдат бельгийской армии патрулирует улицы в Брюсселе
Солдат бельгийской армии патрулирует улицы в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. В Брюсселе могут развернуть армию на улицах до конца года, заявил в интервью газете Le Soir глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.
"Я всегда открыт для повышения безопасности в Брюсселе. Ситуация стала драматичной. Как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане. Вопреки тому, что можно услышать, я очень обеспокоен ухудшением состояния нашей столицы", — сказал он.
В сентябре министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил, что военные могут начать патрулировать улицы Брюсселя до конца 2025 года на фоне роста уровня организованной преступности в стране.
Франкен добавил, что вопросы безопасности на улицах находятся в ведении полиции, а не военных.
"Тем не менее, когда министр внутренних дел Кентен обращается ко мне с просьбой, это становится задачей Министерства обороны, которое должно защищать нацию. Возможно ли ввести военных на улицы до конца года ? Я не сказал "да", но и не сказал "нет", вопреки тому, что могло быть сказано в СМИ", — уточнил глава Минобороны.

Он также назвал своим приоритетом обеспечение юридической защиты военнослужащих и выполнение ими полезных задач.
