На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
21:18 11.10.2025 (обновлено: 22:52 11.10.2025)
На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои, сообщили СМИ
Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщил новостной портал Tolo news. РИА Новости, 11.10.2025
в мире
кунар
нангархар
кандагар
в мире, кунар, нангархар, кандагар
В мире, Кунар, Нангархар, Кандагар
© AP Photo / Anjum NaveedПакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщил новостной портал Tolo news.
"Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между странами. — Прим. ред.)", — указано в материале.
Как уточняется, в столкновениях погибли пять пакистанских военных.
Ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений.
Сообщается, что пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили.
"Местные источники также подтвердили падение одного из пограничных постов пакистанской армии в уезде Бахрамча провинции Гельменд", — пишет издание в своем Telegram-канале.

Боестолкновения начались и в уезде Шорабак провинции Кандагар.
Накануне СМИ писали, что в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
