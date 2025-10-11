На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщил новостной портал Tolo news.
"Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между странами. — Прим. ред.)", — указано в материале.
ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика в Афганистане
10 октября, 13:36
Как уточняется, в столкновениях погибли пять пакистанских военных.
Сообщается, что пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили.
«
"Местные источники также подтвердили падение одного из пограничных постов пакистанской армии в уезде Бахрамча провинции Гельменд", — пишет издание в своем Telegram-канале.
Боестолкновения начались и в уезде Шорабак провинции Кандагар.
Накануне СМИ писали, что в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.