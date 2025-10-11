Рейтинг@Mail.ru
Цена биткоина на бирже упала до 110 тысяч долларов
00:46 11.10.2025 (обновлено: 01:00 11.10.2025)
Цена биткоина на бирже упала до 110 тысяч долларов
Цена биткоина в ночь на субботу опустилась до 110,9 тысячи долларов на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин против Китая,... РИА Новости, 11.10.2025
Цена биткоина на бирже упала до 110 тысяч долларов

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Цена биткоина в ночь на субботу опустилась до 110,9 тысячи долларов на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин против Китая, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.37 мск стоил 110,9 тысячи долларов.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время.
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
