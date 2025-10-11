https://ria.ru/20251011/bitkoin-2047643870.html
Цена биткоина на бирже упала до 110 тысяч долларов
Цена биткоина в ночь на субботу опустилась до 110,9 тысячи долларов на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин против Китая,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T00:46:00+03:00
2025-10-11T00:46:00+03:00
2025-10-11T01:00:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
пекин
китай
сша
пекин
2025
Новости
ru-RU
Цена биткоина на бирже упала после заявления Трампа о пошлинах против Китая