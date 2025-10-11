https://ria.ru/20251011/belorussiya-2047670593.html
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность - РИА Новости, 11.10.2025
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность
В Белоруссии ряд подразделений вооруженных сил приведен в высшие степени боевой готовности для проверки, сообщила пресс-служба Министерства обороны. РИА Новости, 11.10.2025
