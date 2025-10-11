Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность
09:02 11.10.2025 (обновлено: 10:39 11.10.2025)
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность - РИА Новости, 11.10.2025
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность
В Белоруссии ряд подразделений вооруженных сил приведен в высшие степени боевой готовности для проверки, сообщила пресс-служба Министерства обороны. РИА Новости, 11.10.2025
2025
белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность

В Белоруссии проверят подразделения с приведением их в высшую боевую готовность

© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие
МИНСК, 11 окт — РИА Новости. В Белоруссии ряд подразделений вооруженных сил приведен в высшие степени боевой готовности для проверки, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными силами — президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки. Ряд подразделений Вооруженных сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", — сообщило министерство.
Проверка проводится под руководством государственного секретариата Совета безопасности Белоруссии, говорится в сообщении.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии
16 сентября, 17:18
 
Заголовок открываемого материала