В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность

"В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными силами — президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки. Ряд подразделений Вооруженных сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", — сообщило министерство.