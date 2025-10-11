Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 11.10.2025
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе временно отключено наружное освещение для снижения нагрузки на энергообъекты после украинской ракетной...
белгород, белгородская область, белгородский район, валентин демидов, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе временно отключено наружное освещение для снижения нагрузки на энергообъекты после украинской ракетной атаки.
В субботу вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было. Он также предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела.
"С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями сегодня принято решение об ограничении работы наружного освещения в Белгороде", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Как отметил глава города, "система ПВО сработала точно по целям". В результате падения обломков возникло возгорание мусора на площади 15 квадратных метров, которое оперативно ликвидировали пожарные расчёты, уточнил мэр.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
