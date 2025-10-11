https://ria.ru/20251011/belgorod-2047731125.html
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе временно отключено наружное освещение для снижения нагрузки на энергообъекты после украинской ракетной... РИА Новости, 11.10.2025
В Белгороде отключили наружное освещение после атаки ВСУ
