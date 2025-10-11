Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 11.10.2025 (обновлено: 14:43 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/belgiya-2047698392.html
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения - РИА Новости, 11.10.2025
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения
Проект по созданию боевого самолета ЕС 6-го поколения в рамках проекта SCAF идет плохо, поскольку между Францией, Германией и Испанией существуют разногласия,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:32:00+03:00
2025-10-11T14:43:00+03:00
в мире
бельгия
франция
испания
тео франкен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251009/evrosoyuz-2047281111.html
бельгия
франция
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, франция, испания, тео франкен, евросоюз
В мире, Бельгия, Франция, Испания, Тео Франкен, Евросоюз
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения

Глава МО Бельгии оценил работу по созданию боевого самолета ЕС 6-го поколения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Проект по созданию боевого самолета ЕС 6-го поколения в рамках проекта SCAF идет плохо, поскольку между Францией, Германией и Испанией существуют разногласия, заявил в интервью газете Soir глава МО Бельгии Тео Франкен.
"Система воздушного боя будущего" (SCAF) - франко-германо-испанский проект по созданию истребителя шестого поколения и интегрированной сети воздушного боя. Реализация проекта запланирована к около 2040 года.
"В своем стратегическом видении обороны на 2025-2034 годы я указал, что хотел бы, чтобы Бельгия была не просто наблюдателем за проектом (SCAF - ред.), но и участвовала в нем. На данный момент я не чувствую, что программа имеет большой успех. Очевидно, существует разногласия между Францией, Испанией и Германией", - сказал он.
Франкен добавил, что разные страны и промышленники не могут прийти к соглашению, что является "симптомом неспособности Европы развивать общую оборонную промышленность".
"В результате каждый будет разрабатывать свою программу со своей стороны, в то время как нам как никогда необходимо промышленное сотрудничество на европейском уровне. Проект не умер, но заявления сторон за последние недели не предвещают ничего хорошего…", - подчеркнул глава МО Бельгии.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру
9 октября, 14:26
 
В миреБельгияФранцияИспанияТео ФранкенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала