https://ria.ru/20251011/belgiya-2047698392.html
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения - РИА Новости, 11.10.2025
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения
Проект по созданию боевого самолета ЕС 6-го поколения в рамках проекта SCAF идет плохо, поскольку между Францией, Германией и Испанией существуют разногласия,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:32:00+03:00
2025-10-11T14:32:00+03:00
2025-10-11T14:43:00+03:00
в мире
бельгия
франция
испания
тео франкен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251009/evrosoyuz-2047281111.html
бельгия
франция
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, франция, испания, тео франкен, евросоюз
В мире, Бельгия, Франция, Испания, Тео Франкен, Евросоюз
В Бельгии рассказали о работе по созданию самолета ЕС шестого поколения
Глава МО Бельгии оценил работу по созданию боевого самолета ЕС 6-го поколения
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Проект по созданию боевого самолета ЕС 6-го поколения в рамках проекта SCAF идет плохо, поскольку между Францией, Германией и Испанией существуют разногласия, заявил в интервью газете Soir глава МО Бельгии Тео Франкен.
"Система воздушного боя будущего" (SCAF) - франко-германо-испанский проект по созданию истребителя шестого поколения и интегрированной сети воздушного боя. Реализация проекта запланирована к около 2040 года.
"В своем стратегическом видении обороны на 2025-2034 годы я указал, что хотел бы, чтобы Бельгия
была не просто наблюдателем за проектом (SCAF - ред.), но и участвовала в нем. На данный момент я не чувствую, что программа имеет большой успех. Очевидно, существует разногласия между Францией
, Испанией
и Германией", - сказал он.
Франкен
добавил, что разные страны и промышленники не могут прийти к соглашению, что является "симптомом неспособности Европы
развивать общую оборонную промышленность".
"В результате каждый будет разрабатывать свою программу со своей стороны, в то время как нам как никогда необходимо промышленное сотрудничество на европейском уровне. Проект не умер, но заявления сторон за последние недели не предвещают ничего хорошего…", - подчеркнул глава МО Бельгии.