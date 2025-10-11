Рейтинг@Mail.ru
WP: Байден до сих пор огорчен, что его вынудили выйти из предвыборной гонки
14:28 11.10.2025
WP: Байден до сих пор огорчен, что его вынудили выйти из предвыборной гонки
WP: Байден до сих пор огорчен, что его вынудили выйти из предвыборной гонки
Экс-президент США Джо Байден с трудом приспосабливается к более размеренной жизни, он до сих пор огорчен тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки
в мире
сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, в мире
WP: Байден до сих пор огорчен, что его вынудили выйти из предвыборной гонки

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден с трудом приспосабливается к более размеренной жизни, он до сих пор огорчен тем, что его вынудили выйти из предвыборной гонки, пишет издание Washington Post со ссылкой на близкие к нему источники.
"Годами проработавший в политике (Байден - ред.) с трудом приспосабливается к более тихой, незаметной жизни и по-прежнему испытывает горечь от того, что его вынудили выйти из (предвыборной - ред.) гонки 2024 года", - говорится в материале издания.
По данным газеты, Байден ненасытно "поглощает" новости и регулярно обсуждает с небольшой командой советников, стоит ли высказываться о последних действиях и словах президента США Дональда Трампа, в особенности комментировать ли нападки действующего лидера в отношении него.
При этом, как подчеркивает издание, Байден по большей части предпочитает не отвечать Трампу, следуя ожиданиям, что экс-президенты редко публично высказываются о своих преемниках.
В материале отмечается, что большую часть времени Байден посвящает работе над мемуарами и фондом для строительства его президентской библиотеки. Кроме того, он проходит лучевую и гормональную терапию в рамках лечения рака предстательной железы.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу занимавшей тогда должность вице-президента страны Камалы Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
