WP: Байден до сих пор огорчен, что его вынудили выйти из предвыборной гонки

При этом, как подчеркивает издание, Байден по большей части предпочитает не отвечать Трампу, следуя ожиданиям, что экс-президенты редко публично высказываются о своих преемниках.

В материале отмечается, что большую часть времени Байден посвящает работе над мемуарами и фондом для строительства его президентской библиотеки. Кроме того, он проходит лучевую и гормональную терапию в рамках лечения рака предстательной железы.