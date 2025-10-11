https://ria.ru/20251011/bajkal-2047723767.html
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.10.2025
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии
Пострадавший во время столкновения на Байкале скоростного катера и судна, в результате которого погибли три человека, находится в тяжелом состоянии, он... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T19:47:00+03:00
происшествия
байкал
иркутская область
листвянка
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
байкал
иркутская область
листвянка
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии
