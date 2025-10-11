Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.10.2025
19:47 11.10.2025
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.10.2025
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии
Пострадавший во время столкновения на Байкале скоростного катера и судна, в результате которого погибли три человека, находится в тяжелом состоянии, он... РИА Новости, 11.10.2025
Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при столкновении с судном на Байкале находится в тяжелом состоянии

ИРКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Пострадавший во время столкновения на Байкале скоростного катера и судна, в результате которого погибли три человека, находится в тяжелом состоянии, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Вечером в субботу в МЧС поступила информация о столкновении скоростного катера "FR25" с судном "Ярославец" в районе поселка Листвянка. На борту катера находились пять человек, в результате столкновения один госпитализирован, трое погибли, по еще одному пострадавшему информация уточняется. Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали.
"Пострадавший в тяжёлом состоянии направлен в Иркутскую областную клиническую больницу. У тех, кто был на борту корабля, обошлось без травм", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспортам повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. На месте работают сотрудники МЧС, транспортной полиции, прокуратуры, СК.
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном
