Пострадавший при столкновении катера с судном находится в тяжелом состоянии

ИРКУТСК, 11 окт - РИА Новости. Пострадавший во время столкновения на Байкале скоростного катера и судна, в результате которого погибли три человека, находится в тяжелом состоянии, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.