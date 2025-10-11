Рейтинг@Mail.ru
23:47 11.10.2025
Украинские дроны атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем
Украинские дроны атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем
горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, происшествия, россия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Происшествия, Россия
Украинские дроны атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем

В субботу днем ВСУ несколько раз атаковали городскую инфраструктуру Горловки

© Фото : Приходько РИК / TelegramУкраинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Днем украинские дроны несколько раз атаковали городскую инфраструктуру Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): н.п. Горловка: Никитовский район: атака ударного БПЛА в 15:50: - детский сад №4 "Алёнка" по ул. Докучаева, атака ударного БПЛА в 16:30: - рейсовый автобус на ул. Болотникова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В ходе данной атаки пострадало 4 человека.
Кроме того, удары БПЛА были нанесены по Центрально-Городскому району в 16:35, были повреждены жилые дома и гражданские автомобили на ул. Гагарина. Также пострадал н.п. Макеевка (Червоногвардейский район). Там были атакованы жилые дома по ул. Давыденко и ул. Терешковой.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
