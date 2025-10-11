https://ria.ru/20251011/ataka-2047740323.html
Украинские дроны атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем
Украинские дроны атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем
Украинские дроны атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем
Днем украинские дроны несколько раз атаковали городскую инфраструктуру Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.10.2025
В субботу днем ВСУ несколько раз атаковали городскую инфраструктуру Горловки