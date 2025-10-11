Украинские дроны атаковали инфраструктуру Горловки в субботу днем

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Днем украинские дроны несколько раз атаковали городскую инфраструктуру Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).