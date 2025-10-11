Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург - РИА Новости, 11.10.2025
17:57 11.10.2025 (обновлено: 18:02 11.10.2025)
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург

Хирург получил тяжелые ранения в результате атаки ВСУ по автобусу в Горловке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги, рассказал глава города Иван Приходько.
"Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута №2 в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район)... Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Травматическая ампутация руки и ноги", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что мужчина десять лет работал по своей профессии, не отходя от операционного стола.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Мирный житель получил ранение при ударе ВСУ по поселку в Брянской области
