Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги, рассказал глава города Иван Приходько.

Мэр добавил, что мужчина десять лет работал по своей профессии, не отходя от операционного стола.