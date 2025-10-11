https://ria.ru/20251011/ataka-2047714750.html
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР, тяжело ранен хирург местной больницы, у него травматическая ампутация руки и ноги, рассказал глава города... РИА Новости, 11.10.2025
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Хирург получил тяжелые ранения в результате атаки ВСУ по автобусу в Горловке