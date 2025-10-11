https://ria.ru/20251011/ankara-2047704271.html
В Анкаре пройдет встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности
В Анкаре пройдет встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности - РИА Новости, 11.10.2025
В Анкаре пройдет встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности
Встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности с участием министров иностранных дел, турецкими министерства обороны и Национальной разведывательной... РИА Новости, 11.10.2025
В Анкаре пройдет встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности
Встреча Турции и Сирии по вопросам безопасности состоится 12 октября в Анкаре