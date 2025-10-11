Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре пройдет встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности
15:51 11.10.2025
В Анкаре пройдет встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности
В Анкаре пройдет встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности

Встреча Турции и Сирии по вопросам безопасности состоится 12 октября в Анкаре

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Встреча делегаций Турции и Сирии по безопасности с участием министров иностранных дел, турецкими министерства обороны и Национальной разведывательной организации (MİT) пройдет в Анкаре в воскресенье, сообщил МИД республики.
"Двенадцатого октября 2025 года в Анкаре состоится встреча между Турцией и Сирией, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области безопасности и текущие события", - говорится в сообщении на сайте турецкого МИД.
Во встрече примут участие турецкие глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава MİT Ибрагим Калын, а также их сирийские коллеги.
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Минобороны Сирии сообщило о нарушении режима остановки огня курдскими СДС
В миреТурцияСирияАнкара (провинция)Хакан ФиданЯшар ГюлерИбрагим Калын
 
 
