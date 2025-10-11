Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном
17:26 11.10.2025 (обновлено: 17:30 11.10.2025)
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном - РИА Новости, 11.10.2025
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном
Скоростной катер столкнулся с судном в акватории реки Ангара в Иркутской области, три человека погибли, ведется поиск еще одного пассажира, сообщило МЧС... РИА Новости, 11.10.2025
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ангара, Листвянка
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном

На Ангаре катер столкнулся с судном, три человека погибли

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в медиабанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Скоростной катер столкнулся с судном в акватории реки Ангара в Иркутской области, три человека погибли, ведется поиск еще одного пассажира, сообщило МЧС региона.
"Сегодня в 20.10 (ирк) (15.10 мск – ред.) поступила информация о столкновении скоростного катера "FR25" с кораблем "Ярославец" в районе поселка Листвянка в Иркутском округе. По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведётся поиск ещё одного пассажира", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что девять человек, находившихся на борту второго судна, не пострадали.
