В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном - РИА Новости, 11.10.2025
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном
Скоростной катер столкнулся с судном в акватории реки Ангара в Иркутской области, три человека погибли, ведется поиск еще одного пассажира, сообщило МЧС... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T17:26:00+03:00
2025-10-11T17:26:00+03:00
2025-10-11T17:30:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ангара
листвянка
иркутская область
ангара
листвянка
В Иркутской области на Ангаре катер столкнулся с судном
На Ангаре катер столкнулся с судном, три человека погибли